Забрать по «Дружбе»: «грязная» нефть возвращается домой

Белоруссия предложила России забрать обратно «грязную» нефть, которая в течение нескольких дней поступала на ее НПЗ по трубопроводу «Дружба». Об этом «Известиям» рассказали в компании «Белнефтехим». Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что часть сырья уже отправлена в нашу страну и хранится в резервуарах «Транснефти». Но большой объем –– около 1,2 млн т –– пока находится на территории соседнего государства. Эксперты считают, что возврат всей нефти будет трудно реализовать. Они называют три варианта решения проблемы: очистка сырья (такая методика еще разрабатывается), добавление «грязной» нефти в чистую без потери качества или продажа ее с дисконтом другим странам.

Возьмите обратно

Белоруссия среди вариантов решения проблемы «грязной» нефти предложила российской стороне забрать обратно скопившееся у нее сырье с высоким содержанием хлорорганических соединений. Об этом «Известиям» сообщили в концерне «Белнефтехим». В «Транснефти» отказались комментировать вопрос о том, поступило ли им предложение. Но источник, близкий к компании, подтвердил: такая техническая возможность есть и она обсуждалась на переговорах с белорусской стороной. В Минэнерго сказали «Известиям», что рассматривают различные варианты.

На территории Белоруссии остается существенный объем нефти, не соответствующий нормам по хлорорганике, — порядка 1,2 млн т, сказал на днях глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Он заявил, что загрязненной российской нефти на территории соседнего государства не останется до конца июля. Но не уточнил, каким образом будет решена проблема «грязного» сырья.

Источник «Известий», знакомый с ситуацией, сказал, что часть нефти уже возвращена в РФ и хранится в резервуарах «Транснефти», куда она была отправлена по железной дороге. Расходы на транспортировку взяла на себя российская компания.

–– Не думаю, что белорусская сторона хочет всю «грязную» нефть вернуть в Россию, большую часть они хотели бы оставить у себя, получив ее по сниженной цене. От них уже поступало предложение выкупить «грязную» нефть по $15 за баррель. Но это слишком большой дисконт. Если он будет более приемлемым, то российские поставщики могут согласиться. Но это возможно при условии, что «Транснефть» компенсирует им потери при продаже сырья по сниженным ценам, –– сказал «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил «Известиям», что «Транснефть» не против покрыть нефтяным компаниям разницу при продаже «грязного» сырья по сниженным ценам. Переговоры, по его словам, уже ведутся.

Лучше разбавлять

Вариант возврата всей загрязненной нефти в Россию трудно осуществим, сказал «Известиям» президент АНО «Международный центр содействия развитию предприятий переработчиков нефтешламов», член Торгово-промышленной палаты Константин Песцов.

–– Теоретически можно всю нефть вывезти железнодорожным транспортом, но это очень проблематично. Не у всех НПЗ есть пункты налива нефти. Конечно, можно это организовать, но потребуются существенные затраты, –– сказал он.

Эксперт отметил, что объявленная в ходе переговоров в Минске в конце апреля идея о добавлении «грязной» нефти в «чистую» небольшими дозами, без ухудшения ее характеристик, выглядит наиболее приемлемой. По его словам, сейчас российские научные учреждения занимаются проблемой очистки этого сырья.

В РГУ нефти и газа имени Губкина «Известиям» подтвердили, что ведут такую работу, координируя ее с Минэнерго и белорусской стороной. Заместитель завкафедрой технологии переработки нефти Елена Чернышева сказала, что вуз в кооперации с РАН и другими профильными институтами разрабатывает способы очистки сырья с высоким содержанием хлорорганических соединений.

–– Мы изучили проблему, с которой столкнулись белорусские НПЗ. Сейчас методики очистки нефти еще не существует, необходимо ее создать, –– отметила эксперт.

Она затруднилась назвать сроки, когда она будет разработана, отметив лишь, что периодически появляющиеся сообщения, будто проблему можно решить за одну-две недели, далеки от реальности. Эксперт скептически отнеслась к идее добавлять «грязную» нефть в чистую.

–– Необходимо тщательно просчитывать концентрацию в нефти хлорорганических соединений, чтобы при смешивании получить продукт, соответствующий ГОСТу. Такая процедура смешивания может затянуться на годы, — считает Елена Чернышева.

Решение вопроса нужно поручить частному бизнесу, который найдет «грязному» сырью применение, сказал «Известиям» президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль.

–– Вернуть всю нефть по нефтепроводу обратно в Россию трудноосуществимо, но переработать где-то на мини-НПЗ или в качестве печного топлива вполне реально, –– резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что к загрязненному российскому сырью проявили интерес небольшие независимые китайские НПЗ. Трейдеры Vitol и Unipec якобы уже выкупили для них 700 тыс. т нефти из «Дружбы». Но покупатели проявляют осторожность: загрязненное сырье нужно хранить в резервуарах и многократно разбавлять чистым, чтобы снизить содержание хлорорганики и не повредить оборудование для переработки. По данным одного из азиатских нефтетрейдеров, которые привело агентство Reuters, для того чтобы разбавить баррель нефти с уровнем загрязнения в 200 миллиграммов на литр, нужно еще 20 таких же баррелей чистой нефти.