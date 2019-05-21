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В «Белнефтехиме» назвали объемы оставшейся в Белоруссии грязной нефти

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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За май Белоруссия обеспечит менее 7% от запланированного объема транзита нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил во вторник, 21 мая, глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

В эфире телеканала «Беларусь 1» он сообщил, что загрязненной российской нефти на территории Белоруссии не останется до конца июля. К этому времени, по его словам, будет разблокировано направление как по поставкам белорусским нефтеперерабатывающим заводам, так и «возможности в полном объеме обеспечить транзитные потоки».

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«К сожалению, на территории нашей страны остается существенный объем нефти, не соответствующий нормам по хлорорганике, — порядка 1,2 млн т», — цитирует Рыбакова «РИА Новости».

В апреле было обнаружено, что по трубопроводу «Дружба» на территорию Белоруссии поступает нефть ненадлежащего качества. Выяснилось, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

20 мая председатель «Белнефтехима» заявил, что у Минска и Москвы нет несогласованных вопросов по поставкам нефти.

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