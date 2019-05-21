В ЦБ не увидели рисков для экономики из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Центральный банк России не видит рисков для экономической или финансовой стабильности страны из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба», заявила зампред регулятора Ксения Юдаева.

Вместе с тем она признала, что «какой-то ущерб» есть, но призвала не драматизировать ситуацию.

«Могут быть риски недополучения бюджетом средств, недополучения экономикой, может быть, какой-то эффект на экономический рост. Но в любом случае это временная история», — приводит слова Юдаевой «РИА Новости».

Ненадлежащее качество нефти, поступающей по «Дружбе», обнаружили в Белоруссии в апреле. Утром 30 апреля страна полностью прекратила прием сырья. В тот же день стало известно, что загрязнение было совершено умышленно. Президент России Владимир Путин отметил, что инцидент нанес Москве серьезный материальный и имиджевый ущерб.

Впоследствии сотрудники российских правоохранительных органов раскрыли схему загрязнения нефти в «Дружбе». Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали шесть человек. Четверо из них арестованы. Следствие считает, что они организовали преступное сообщество и похитили нефть на сумму не менее 1 млн рублей. Чтобы скрыть хищение, они добавили в узел слива нефти хлорсодержащие соединения.

2 мая чистая нефть поступила на белорусскую границу. 11 мая Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии начал ее переработку. Пока загрязненными остаются еще две ветки «Дружбы».