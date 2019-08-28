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В Кремле оценили возможность закупки Минском нефти у Вашингтона

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В Кремле прокомментировали сообщения о том, что Белоруссия рассматривает возможность закупки нефти у США. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 августа, данный вопрос является суверенным делом республики.

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«Это вопрос экономической целесообразности. Это как с газом, можно газ дороже покупать на спотовом рынке, можно дешевле трубный газ из России. Можно кратковременно выиграть на спотовом рынке, а можно в долгосрочной перспективе выиграть на поставках трубного газа. Каждая страна сама принимает решения», — заявил он.

Песков подчеркнул, что Москва ценит дружбу с Минском и нацелена на дальнейшее развитие сотрудничества.

На вопрос о визите советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Белоруссию Песков ответил: «Говорить о тесном взаимодействии Белоруссии и США не приходится, это визит на рабочем уровне».

Болтона ожидают в Белоруссии на текущей неделе. Это будет первый визит высокого американского чиновника в республику с начала века.

Отношения между Минском и Вашингтоном ухудшились в 2008 году после того, как американские власти ввели санкции против Белоруссии по причине нарушений прав человека. В дальнейшем страны отозвали послов, а в марте 2019 года республика уведомила Соединенные Штаты об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США.

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