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Болтон посетит Белоруссию в ближайшее время

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Фото: TASS/Zuma
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Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон намерен на этой неделе посетить Белоруссию, пишет в понедельник, 26 августа, журнал Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.

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Визит американского чиновника такого высокого уровня, отмечает издание, станет первым в Белоруссии с начала текущего века. Поездка Болтона — новый знак смягчения отношений между США и страной, которую часто называют «последней диктатурой в Европе», указывает Foreign Policy.

По его данным, в следующем месяце Белоруссию также собирается посетить заместитель американского госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл. В ходе визита он намерен обсудить расширение в стране дипломатического присутствия США, включая возможный обмен послами.

В 2008 году отношения между Белоруссией и Соединенными Штатами ухудшились из-за введения Вашингтоном санкций против Минска по причине нарушений прав человека. Это привело к отзыву послов.

В марте текущего года Белоруссия официально уведомила США об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства в республике.

25 февраля Европейский союз продлил на год свои санкции в отношении четырех граждан Белоруссии, а также действие оружейного эмбарго.

Ограничения против Минска впервые были введены ЕС в 2004 году. Позднее Совет Евросоюза принял дополнительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных норм, в том числе в области прав человека. В 2011 году было введено эмбарго на поставки оружия.

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