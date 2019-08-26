Белоруссия начала проводить проверку нефти из РФ на содержание хлоридов

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (белорусский оператор южной ветки МН «Дружба») с начала августа проверяет поступающую из России нефть на содержание хлорорганических соединений. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

«На НПС «Гомель» (ближайшая к территории РФ станция на нефтепроводе Унеча–Мозырь. — Ред.) с 1 августа введено дополнительное рабочее место лаборанта, установлен современный анализатор образцов содержания хлорорганики в углеводородах, поступающих в нашу страну», — указано в сообщении.

По словам главного инженера «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, подходы по обеспечению безопасного и надежного функционирования белорусской части «Дружбы» были изменены в связи с инцидентом в апреле текущего года, когда из России начала поступать загрязненная нефть.

Вериго также добавил, что доверительный принцип работы с партнерами не всегда оправдывает себя.

«Если бы подобный узел был установлен на приеме нефти в страну, вероятность апрельского инцидента была бы исключена», — заключил он.

19 апреля 2019 года один из крупнейших промышленных комплексов Белоруссии — «Белнефтехим» — заявил об ухудшении качества поступающей на его участок «Дружбы» российской нефти. Показатель содержания органических хлоридов был превышен в десятки раз.

С помощью загрязнения нефти злоумышленники пытались скрыть многократные хищения нефти на сумму более 1 млн рублей, заявили в Следственном комитете России. По версии следствия, именно через узел учета сырья Самара–Унеча загрязненная хлорорганикой нефть попала в трубопровод «Дружба». Это привело к приостановке поставок сырья на белорусские НПЗ и в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

Фигурантами уголовного дела о хищении нефти и загрязнении трубопровода стали 13 человек.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в «Дружбе» принес стране репутационные издержки и убытки. Он призвал больше не допускать ничего подобного.