Томские ученые обследуют водоемы на наличие нефтяных загрязнений

Сотрудники биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) с помощью технологии «аэрощуп» изучат более 100 водоемов Ханты-Мансийского автономного округа и определят, какие из них нуждаются в очистке от нефти. По итогам исследований специалисты подготовят проект реабилитации озер, сообщила пресс-служба вуза.

Принцип работы аэрощупа заключается в подаче воздуха под давлением на дно водоема, после чего донная нефть «прилипает» к пузырькам воздуха и поднимается на поверхность, отмечает РИА «Томск».

Ученые будут работать в Нижневартовском районе, где расположено крупнейшее в России месторождение углеводородов — Самотлорское. Здесь скопилось большое количество исторических загрязнений, причем нефть отравляет экосистемы водоемов в течение нескольких десятилетий.