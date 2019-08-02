Рыба в реках Томской области массово заражена описторхозом

Весь язь в реках Томской области заражен паразитическими червями. К такому выводу пришли специалисты Биологического института Томского государственного университета.

По данным ученых, Томская область является одним из основных очагов описторхоза. В связи с этим сотрудники кафедры зоологии беспозвоночных и ихтиологии провели изучение рыбы в бассейне Средней Оби. Биологи обследовали пять видов: леща, плотву, язя, ельца и карася. Установлено, что язь в Томи, Чулыме, Басандайке и Оби на 100% заражен червями, уровень зараженности ельца составляет 80–90%. У остальных видов наличие возбудителей заболевания выявлено в меньшем количестве. Об этом сообщает РИА «Томск».

Новые данные об источниках заражения позволят эффективно планировать профилактическую работу с местным населением. По данным специалистов, ежегодно в Томской области регистрируется более 1000 случаев заболевания описторхозом среди людей, более четверти заболевших — дети.