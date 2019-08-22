Новый вид удобрений разработаю ученые в Томске на основе воды из рек

Реки Сибири могут стать сырьевой базой для создания нового вида удобрений, которые разрабатывают ученые Биологического института Томского государственного университета. Специалисты сообщают, что водоемы богаты болотными отложениями и веществами, которые образуются из торфа.

Результаты экспериментов показали, что пробы воды из малых рек позволяли стимулировать корнеобразование у растений. Биологи уточняют, что водосбор формируется за счет верховых болот. В них мало микроэлементов, зато достаточно гуминовых веществ, которые образуются из торфа. Об этом сообщает РИА «Томск». Кроме того, в воду попадаются гуматы, которые образуются при разложении листвы.

Тесты проводились на пшенице и томатах. Обе культуры показали удлинение корня. Это увеличивает шансы всходов на выживание, что крайне важно для сельского хозяйства в условиях сурового климата Сибири.

Ученые продолжат эксперименты и займутся поиском источника финансирования для создания удобрения.