Прямой эфир

Новый вид удобрений разработаю ученые в Томске на основе воды из рек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Реки Сибири могут стать сырьевой базой для создания нового вида удобрений, которые разрабатывают ученые Биологического института Томского государственного университета. Специалисты сообщают, что водоемы богаты болотными отложениями и веществами, которые образуются из торфа.

Результаты экспериментов показали, что пробы воды из малых рек позволяли стимулировать корнеобразование у растений. Биологи уточняют, что водосбор формируется за счет верховых болот. В них мало микроэлементов, зато достаточно гуминовых веществ, которые образуются из торфа. Об этом сообщает РИА «Томск». Кроме того, в воду попадаются гуматы, которые образуются при разложении листвы.

Тесты проводились на пшенице и томатах. Обе культуры показали удлинение корня. Это увеличивает шансы всходов на выживание, что крайне важно для сельского хозяйства в условиях сурового климата Сибири.

Ученые продолжат эксперименты и займутся поиском источника финансирования для создания удобрения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шелкопрядом заражено 60 тыс. га лесов в Томской области
Ученые планируют применять борщевик в аккумуляторах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019