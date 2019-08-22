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Ученые планируют применять борщевик в аккумуляторах

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Борщевик, разросшийся на огромных территориях России, может принести пользу в качестве материала для аккумуляторов. Ученые из НИТУ «МИСиС» исследовали возможности волокнистых веществ стеблей растения.

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Из них изготовили электроды — элементы устройств, способных накапливать энергию. Опытным путем было доказано, что обработанный сорняк может успешно заменять традиционные источники без снижения качества работы аккумуляторов.

В качестве материала электрода выступают активированные углероды с высокоразвитой поверхностью. Отечественные исследователи предположили, что оптимальные электродные свойства можно найти в стеблях борщевика.

Они состоят из твердой коры и мягкого внутреннего сердечника, похожего на губку, образующую разнообразную пористую структуру. Такая конструкция эффективна для использования углеродного материала в качестве основы для накопителя.

По словам доцента кафедры электрохимии СПбГУ Олега Левина, использование отходов растительного сырья для производства активного углерода — мировой тренд, поэтому труд ученых перспективен и заслуживает интереса.

Подробнее — в материале «Известий»:

Борщевицкий переворот: опасный сорняк применят в аккумуляторах

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