Подмосковные дачники рассказали способы расправы над борщевиком

Председатель Союза дачников Подмосковья, первый зампредседателя Мособлдумы Никита Чаплин дал рекомендации по борьбе с борщевиком.

«Два варианта, как быть с борщевиком: первый вариант — окашивать, не давать ему цвести. Или индивидуально идем опрыскивать, если нет возможности окашивать. Лучше окос», — цитирует его «РИА Новости» во вторник, 21 мая.

Как утверждает Чаплин, если борщевик скосить четыре раза, то на следующий год он может не появиться. Также его надо скосить во второй год и на третий.

По словам дачника, первые ростки борщевика начинают появляться в конце мая, вторые — к концу июня, и третий раз — в конце августа. На каждом этапе цветения растение необходимо косить.

Кроме того, во время уничтожения борщевика Чаплин посоветовал надеть маску и перчатки, чтобы не получить ожоги.

В ноябре прошлого года в Московской области начали штрафовать владельцев участков, которые не ведут борьбу с борщевиком. Согласно закону от 1 ноября 2018 года, собственники обязаны бороться с этим видом растений на своих территориях.