Смерть на грядке: американская корпорация признана виновной в продаже канцерогенного гербицида

Когда пожилые супруги Пиллиод из Калифорнии услышали фатальный диагноз — неходжкинская лимфома, они не знали, что несколько лет спустя выиграют иск против фирмы Monsanto, крупнейшего в мире производителя химикатов для агропромышленного комплекса. Однако этот суд оказался лишь вершиной айсберга, потому что тысячи американцев с онкологическими заболеваниями, вызванными продукцией Monsanto, готовы подать к аналогичные иски. «Известия» выясняли, на что готовы пойти транснациональные корпорации ради миллиардных прибылей.

Производитель не предупреждает

Альберта и Альва Пиллиод начали пользоваться для уничтожения сорняков гербицидом Roundup производства Monsanto в 1975 году. Roundup был новинкой: сотрудник Monsanto Джон Франц синтезировал действующее вещество гербицида, глифосат, лишь в 1970 году. Супруги покупали Roundup почи четыре десятка лет, пока в 2011 Альва не услышал диагноз — неходжкинская лимфома, рак лимфатической системы с поражением костей, включая позвоночник. Четыре года спустя неходжкинскую лимфому обнаружили у его жены Альберты, но с поражением головного мозга.

В 2017 году пара подала иск против Monsanto, основываясь на том, что двумя годами ранее Международное агентство по исследованию рака при ВОЗ заявило о вероятной канцерогенности глифосата. К тому же их иск был не первый: на тот момент суды уже рассматривали несколько аналогичных жалоб.

Производство по делу было ускорено в связи со слабым здоровьем истцов, которым на тот момент было уже за 70, и 14 мая 2019 года суд присяжных после пяти недель рассмотрения постановил: компания Monsanto нарушила закон, не предупредив покупателей о вероятных рисках, в связи с чем должна выплатить в пользу истцов штраф в $2 млрд и $55 млн в качестве возмещения ущерба. Это восьмая во величине сумма штрафа за всю историю США.

грядка Распылители Monsanto Roundup в садовом магазине Фото: REUTERS/Yves Herman

Представители владельца Monsanto — немецкого концерна Bayer — заявили, что не согласны с решением и подадут апелляцию, поскольку «все ведущие мировые организации здравоохранения сходятся во мнении о безопасности глифосата и его неканцерогенности»

Кажется, что справедливость восторжествовала, жадные промышленники получили по заслугами, а пострадавшие от их действий простые люди ушли победителями. Если бы не несколько «но»: во-первых, победа в суде не спасет жизнь онкобольных. А, во-вторых, присужденные им компенсации супруги Пиллиод получат не скоро и не в тех объемах.

Дело в том, что, согласно постановлению Верховного суда США от 2016 года, сумма штрафа не может превышать сумму компенсации ущерба более чем в девять раз. Таким образом, даже если апелляционный суд снизит сумму штрафных выплат до максимально возможной, супруги Пиллиод получат, помимо своих компенсационных $55 млн, только $495 млн. Это самый благоприятный исход для истцов.

На протяжении всего процесса юристы Monsanto утверждали, что их продукция безвредна, что подтверждают исследования Агентства по охране окружающей среды (EPA) — федерального ведомства, которое разрабатывает и следит за исполнением норм по защите окружающей среды и здоровья людей.

грядка Часть обработанного гербицидами поля Фото: Depositphotos

Более того, в апреле EPA подтвердило свои первоначальные выводы, заявив, что, несмотря на то что применение глифосата действительно влечет за собой некоторые экологические риски, выводы агентства о его влиянии на здоровье человека согласуются с результатами исследований других федеральных ведомств. «Если мы собираемся прокормить 10 млрд человек к 2050 году, нам понадобятся все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая глифосат», — приводит The Washington Post слова министра сельского хозяйства США Сонни Пердью, который приветствовал результаты работы EPA.

Защита Monsanto строилась в основном на результатах исследования EPA, и после вынесения вердикта в Bayer заявили, что решение не было бы таким суровым, если бы выводы ученых приняли во внимание. По мнению ответчика, Альва и Альберта Пиллиод долго страдали от различных заболеваний, которые и стали главным фактором развития рака.

Также концерн отметил, что если бы не глифосат, которым заливают поля для уничтожения сорняков, почву пришлось бы регулярно вспахивать, что дорого и вредно для окружающей среды, так как из-за переворачивания земли происходит большой выброс углекислого газа.

В ходе судебного расследования выяснилось, что те выводы Агентства по охране окружающей среды (EPA), на которые компания ссылается уже который раз в качестве обоснования безопасности Roundup, могут быть подвергнуты сомнению.

грядка Демонстранты протестуют против Bayer Monsanto на площади Республики в Париже Фото: REUTERS/Philippe Wojazer

В распоряжении CNN оказалась переписка сотрудника Monsanto с одним из чиновников агентства Джессом Роуландом. В ней федеральный служащий отмечает, что если он сможет «убить» исследование глифосата в Агентстве по регистрации токсичных веществ и заболеваний, он «заслужит медаль». Далее сотрудники Monsanto во внутренне переписке отмечают невысокую вероятность того, что Роуланд и EPA смогут остановить исследование другого ведомства, но отмечают, что надежда есть.

Судя по тому что Агентство по регистрации токсичных веществ так и не выпустило исследование по глифосату, Роуланд, уже счастливо ушедший на пенсию, справился с задачей.

Ущерб репутации

Дело супругов Пиллиод — уже третье разбирательство, с которым Bayer столкнулась из-за продукции Monsanto, в частности, из-за содержащего глифосат средства Roundup. По всем трем делам присяжные приняли решения в пользу истцов с онкологией, которая развилась из-за длительного контакта с гербицидами.

Первый иск к Monsanto суд рассмотрел в прошлом году. В августе суд присяжных Сан-Франциско присудил $289 млн бывшему школьному садовнику, у которого диагностировали последнюю стадию рака. Однако несколько месяцев спустя судья сократил эту сумму до $78 млн. На этом дело не закончилось, так как Bayer подал апелляцию. В результате по прошествии почти года онкобольной истец всё еще не получил присужденную ему компенсацию.

грядка Обработка поля гербицидами Фото: Depositphotos

В марте этого года жителю Калифорнии присудили $80 млн, после того как он подал в суд на Monsanto из-за развившейся у него неходжкинской лимфомы. Результат предсказуемый: Bayer подала апелляцию, до развязки далеко.

Таким образом, в настоящее время концерн ожидает решения сразу по трем апелляциям из-за продукции Monsanto. Помимо этого, в США на стадии рассмотрения находятся еще около 130 тыс. подобных исков. И даже для такого гиганта, как Bayer, это довольно чувствительный удар.

Bayer приобрела 100% акций Monsanto в 2018 году за $63,5 млрд, превратившись в крупнейший сельскохозяйственный концерн. С момента вынесения первого приговора по делу о канцерогенности Roundup конгломерат потерял почти 46% рыночной стоимости, а цена акций упала до уровня 2012 года. По информации The Fortune, акционеры Bayer заявили генеральному директору компании Вернеру Бауманну, который провел сделку по слиянию с Monsanto, о недоверии. Ему отвели девять месяцев на то, чтобы доказать, что он заслуживает своего места.

Глифосат в настоящее время является самым популярным гербицидом в мире, несмотря на то что после доклада Агентства по исследованию рака сначала Франция, а потом и другие европейские страны подняли вопрос об использовании этого вещества для борьбы с сорняками, а затем и вовсе стали убирать его с полок магазинов. Несмотря на это, в 2017 году страны ЕС продлили на пять лет лицензию на применение глифосата в сельском хозяйстве.

грядка Химик в лаборатории работает с образцом почвы, загрязненной глифосатом Фото: Global Look Press/Christian Charisius/dpa

В России Monsanto присутствует в качестве поставщика семян традиционной селекции кукурузы, овощных культур, предлагает фермерам различные средства защиты растений, при этом часть продукции производится в России с 2015 года. Также в стране свободно можно приобрести гербицид Roundup, как оптом, так и в розницу. Кроме того, российские фирмы производят порядка сотни препаратов на основе глифосата (срок действия патента Monsanto на молекулу вещества истек в 2000 году). Объем продаж вещества, предлагаемого под торговыми марками «Ураган», «Тайфун», «Торнадо» и другими, оценивается в 15–20 тыс. т в год.

Семимильными шагами

Monsanto не привыкать к скандалам: начиная с 1980-х компания выступала ответчиком по делам, связанным с нанесением вреда здоровью диоксином, полихлорированными дифенилами, запрещенным в ЕС гербицидом Alachlor и применявшимся во время войны во Вьетнаме дефолиантом Agent Orange. Кроме того, в 2005 году несколько высокопоставленных сотрудников корпорации были признаны виновными в коррупции; компания признала, что в 1997–2002 годах платила взятки индонезийским чиновникам.

Так почему же США, ЕС и другие страны упорно продлевают лицензию на использование глифосатсодержащих гербицидов? Благодаря более чем $4 млн, которые, согласно данным OpenSecrets, Monsanto ежегодно тратит на лоббирование? Или потому, что иначе придется использовать более затратные способы борьбы с сорняками, что снизит эффективность использования почв?

грядка Красно-коричневая трава после обработки гербицидом Фото: Depositphotos

Вероятно, каждую из причин можно назвать верной. Мировое сельское хозяйство находится в зависимости от химических удобрений, прежние способы обработки почвы уже кажутся малоэффективными. Правительства и мировые лидеры думают о том, как прокормить миллионы человек, забывая, что при этом, возможно, губят их здоровье. К тому же вред глифосата не доказан, а это дает возможность спать спокойно.