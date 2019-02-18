Чистая работа: введены новые нормативы качества воды, почвы и воздуха

На реализацию национального проекта «Экология» в федеральном бюджете предусмотрено более 4 трлн рублей. Об этом председатель правительства заявил на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ. Дмитрий Медведев также подписал документ, который устанавливает химические и физические нормативы для оценки качества воды, почвы и воздуха. Регионы смогут вводить свои экологические нормативы, но они не должны быть ниже общефедеральных.

Одна из целей нацпроекта «Экология» — переход к эффективному обращению с отходами и ликвидация к 2024 году всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов. Это в совокупности с другими мерами должно привести к снижению уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. Также стоят задачи повышения качества питьевой воды, экологического оздоровления водных объектов, включая Волгу, сохранения уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое, создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий и обеспечения 100% воспроизводства лесов.

— Я подписал несколько документов, связанных с реализацией экологической политики в нашей стране. Один из них устанавливает правила выдачи, переоформления, изменения и отзыва комплексных экологических разрешений и содержит исчерпывающий перечень обязательных требований в области охраны окружающей среды, — сказал Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам премьера, теперь для получения такого разрешения не нужно бесконечное количество согласований, будет необходима только одна заявка от предприятия. А итогом «должен стать единый документ на семь лет с правом продления».

Всего на реализацию нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей, из которых 701,2 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, 133,8 млрд рублей — из субъектов РФ и примерно 3,2 трлн рублей — из внебюджетных источников. Самое большое финансирование выделено на федеральный проект «Внедрение наилучших доступных технологий» — 2,4 трлн рублей.

Помимо этого, председатель правительства подписал документ, который устанавливает химические и физические нормативы для оценки качества окружающей среды — воды, почвы и воздуха. Регионы смогут вводить свои региональные экологические нормативы, но они не могут быть ниже общефедеральных.

— Разработано всё это с учетом естественного природного фона и соответствует международным стандартам, — отметил глава кабинета.

Также с 1 января в России стартовала реформа обращения с твердыми коммунальными отходами, которая является частью нацпроекта «Экология». В рамках этой реформы ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и цивилизованное обращение с отходами.

По данным Минприроды, правительство уже разработало комплекс мер, который позволит сократить стоимость услуги по вывозу мусора для отдельных регионов страны. Кроме того, некоторые субъекты на своем уровне установили адресные льготы на вывоз мусора для отдельных категорий населения. Всего с начала года к реформе присоединились 70 из 85 регионов, еще шесть войдут в процесс к апрелю 2019 года. Москва и Санкт-Петербург намерены воспользоваться своим исключительным правом отложить изменения до 2022 года, остальным предстоит запустить новую систему к 2020 году.