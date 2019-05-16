Пакетное предложение: как россияне привыкают к экологически ответственному потреблению

Министерство природных ресурсов и экологии России готовит законопроект о запрете на продажу одноразовой посуды из пластмассы. Это может стать первым серьезным шагом властей в прицельной борьбе с пластиком. Экологи надеются, что вскоре общество откажется и от других изделий, не подлежащих переработке. Правда, для этого, как полагают специалисты, одних запретов недостаточно. Нужно, чтобы люди понимали, зачем это делается и существуют ли доступные альтернативы. В том, есть ли в России условия для экологически ответственного поведения, разбирались «Известия».

Война с полиэтиленом

Каждый год в океаны попадает порядка 8 млн т разных пластмасс. Многочисленные исследования показывают, что частицы этого материала можно обнаружить почти везде: в организмах морских обитателей, во льдах, в песке на пляже. Мусора становится так много, что он образует плавучие острова длиной в километры.

пластик Фото: Global Look Press/Martin Siepmann

Понимая масштаб проблемы, в Евросоюзе решили полностью запретить к 2021 году продажу одноразовых изделий из пластика: тарелок, столовых приборов, соломинок, ватных палочек, стаканчиков и контейнеров для фастфуда, разных видов упаковки. Уже сейчас в ряде стран ограничено использование тех же полиэтиленовых пакетов.

У нас же их по-прежнему очень много. По данным российского отделения Greenpeace, только за год раздается больше 25 млрд пластиковых пакетов. Исследование онлайн-сервиса бронирования авиабилетов Aviasales показало, что «майка» из супермаркета стала своеобразной визитной карточкой российского туриста. Ее можно обнаружить в большинстве чемоданов наших соотечественников. Такое продолжение «жизни» пакета после магазина экологов мало утешает. Факт остается фактом — заниматься переработкой таких изделий почти невозможно, проблемы начинаются уже на этапе их сбора, а значит, им суждено веками отравлять почву и воды токсичными веществами.

Решить проблему государство пытается, развивая инфраструктуру для раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки для получения вторсырья. Но пока система находится на начальном этапе развития. Из 10 субъектов РФ, по опросу ТАСС, позитивно свою готовность к переходу на сортировку мусора оценили только два — Новосибирская и Ростовская области.

Даже в столице массовое появление во дворах контейнеров с отсеками для разных видов мусора началось совсем недавно. При этом многие о существовании в своем районе таких пунктов до сих пор не знают.

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Главным образом актуальную информацию на эту тему публикуют различные некоммерческие организации и движения. Например, единственная наиболее полная карта точек раздельного сбора отходов по России, Recyclemap, создана волонтерами Greenpeace и поддерживается за счет пожертвований.

Немного улучшило ситуацию то, что с осени 2018 года все крупные розничные сети перестали бесплатно раздавать пакеты со своим логотипом. Только за месяц это сократило число пластика на свалках более чем на 70 т. При этом официального запрета на этот товар не существует.

Всё свое ношу с собой

Новая политика супермаркетов вызвала разную реакцию. Кто-то остался верен привычке и продолжил пользоваться полиэтиленовыми пакетами, а кто-то оказался готов к переменам. Для вторых магазины предлагают разные варианты. Один из них — бумажные пакеты. К ним у экологов отношение неоднозначное. С одной стороны, в отличие от своих пластиковых собратьев они действительно быстро разлагаются и легко перерабатываются. Но с другой, как отмечают специалисты немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe, на создание бумажного пакета требуется значительно больше ресурсов: энергии, воды и химикатов. Самым правильным и во всех смыслах экономным вариантом будет отказ от любых одноразовых изделий, например, в пользу холщовых сумок или старых добрых авосек.

Но пакеты — лишь часть огромного массива пластика , который мы каждый раз, осознанно или нет, приобретаем в магазине. Хотя бы потому, что в него упаковано большинство продуктов в супермаркетах. Но и на этот случай у энтузиастов есть план действий — небольшие экомешочки из перерабатываемых материалов. Их можно или сшить самостоятельно, или купить в интернет-магазине. «В них можно упаковать почти всё — и фрукты, и овощи, и сыпучие продукты. Я с ними и в магазин, и на рынок хожу», — делится своим опытом Анна Нафиева, координатор экологического движения #МосЭко.

пластик Фото: Depositphotos

Продавцы обычно ничего не имеют против такого способа защиты экологии. Единственная проблема — не везде и не все товары можно найти в развес. «Только недавно в России стали появляться zero wastes-магазины, то есть магазины без отходов. Там даже при закупке выбирают поставщика так, чтобы товар был в мешках, которые потом можно сдать на переработку. И люди туда приходят со своей тарой — банки, мешочки. Пока в Москве такой магазин один », — рассказывает Нафиева.

Другой распространенный путь увеличения количества пластика в стране — стаканчики из-под напитков, которые ошибочно называют бумажными. Чаще всего они всё равно содержат пластмассу, что мешает их дальнейшей переработке. Когда об этом узнала Варвара Яровая — она ужаснулась и решила, что ситуацию нужно срочно исправлять. Большая любительница кофе, девушка услышала про белорусский проект My cup, please — по предложению активистов некоторые кофейни там стали предоставлять скидки для посетителей, которые приходят со своей термокружкой. Эту идею Варвара решила реализовать и в России. Сначала в Санкт-Петербурге, а затем и в других городах к движению стало присоединяться всё больше заведений. В столице сегодня больше десятка кофеен предлагает посетителям с личными стаканами скидки или бесплатный напиток .

Знания — сила

Возможностей для тех, кто хочет быть экологически ответственным, в России с каждым годом становится всё больше, а усилий это требует всё меньше. Но узнать обо всех проектах и полезных идеях чаще всего могут лишь те, кто уже начал вращаться в этой сфере и интересоваться темой экологии.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Поэтому, уверены эксперты, появление любых экопроектов и инициатив должно сопровождаться просветительской работой среди всех слоев населения — начиная от школьников, заканчивая пенсионерами. «Среди всех возрастов есть и скептики, и заинтересованные. У возрастной аудитории очень большой потенциал, потому что им небезразлична природа плюс это экономия. Но им для этого часто не хватает знаний, они не понимают, что делать в современных реалиях, — делятся мнением представители «Эко». — Дети тоже очень активно реагируют, интересуются, стараются вовлечь окружающих. Здесь главное, чтобы вдохновившись, например, в школе, ребенок, придя домой и рассказав родителям, не столкнулся с их скепсисом. А для этого проводить работу нужно со всеми группами».

Пока большинство просветительских проектов в сфере экологии проводится силами активистов и во внеучебное время, потому что в обязательной школьной программе такой предмет не предусмотрен. Учителя-энтузиасты, волонтеры фондов и неравнодушные родители организуют субботники, акции по сбору вторсырья, придумывают тематические игры и квесты, показывают детям образовательные видеоролики. Регулярность и качество таких программ всегда разные. Похожая ситуация и в вузах. Они, по мнению специалистов, могут служить отличной площадкой для тестирования и развития многих экологических программ. С этой целью в рамках федеральной партнерской программы «Зеленые вузы России» была создана Ассоциация «зеленых» вузов. Пока в нее входит 58 высших учебных заведений. Они проводят просветительские мероприятия и конкурсы, внедряют на своих территориях систему раздельного сбора отходов.

Важнейшей проблемой экопросвещения, полагает эксперт экологического маркетинга НИУ ВШЭ Александр Лебедев, становится нехватка грамотных специалистов: «Зачастую в экологии можно встретить активистов, болеющих за дело охраны окружающей среды, но при этом не разбирающихся в экономической ситуации, не принимающих в расчет социальные проблемы. Такой однобокий подход тормозит внедрение экологических практик, нужен междисциплинарный подход, будущее за специальностями, объединяющими несколько профессий. Например, эколог-логист, экоархитектор».

Фото: ТАСС/Интерпресс/Роман Пименов