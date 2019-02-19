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Отходное дело: губернаторам рассказали, как проводить мусорную реформу

Дмитрий Медведев призвал глав регионов не допустить переплаты за вывоз ТКО
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Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
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Премьер-министр подписал постановление, которое поможет снизить тарифы за вывоз мусора. Об этом он сообщил на совещании, посвященном переходу субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Дмитрий Медведев призвал губернаторов сделать всё возможное, чтобы люди быстрее увидели положительные изменения в «мусорной» сфере, и попросил проследить за этим надзорные органы. Глава Генпрокуратуры Юрий Чайка доложил, что по инициативе ведомства за два последних года ликвидировано свыше 10 тыс. незаконных свалок. В 2018 году в сфере оборота отходов было выявлено 124 тыс. нарушений и предъявлены иски на сумму 368 млн рублей.

Реформа обращения с ТКО была запущена с целью максимально сократить число мусорных полигонов, избавиться от нелегальных свалок и наладить переработку коммунальных отходов. С этого года контроль за сбором и утилизацией ТКО осуществляют региональные операторы, которых выбрали через конкурсы. Выросли и тарифы за вывоз мусора для населения.

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— Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно (значительно расти просто не должен), а никаких изменений не видно. Это категорически недопустимо. И ровно этим нужно заниматься, — сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к губернаторам, принявшим участие в селекторном совещании. — Если преобразования идут, система должна меняться. Людям должно становиться лучше от этого. Хочу, чтобы все это осознали как свою индивидуальную ответственность в качестве главы субъекта Федерации.

Согласно данным Минприроды, к 2024 году планируется увеличить долю направленных на утилизацию ТКО до 36%, отправленных на обработку — до 60%, что будет соответствовать показателям ряда европейских стран. Помимо этого, до 2025 года регионам предстоит построить 95 комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, 200 мусоросортировочных и многофункциональных комплексов. Только в этом году ведомство рассчитывает собрать 2,5 млрд рублей экологического сбора, сформировать систему управления опасными отходами и разработать новые льготы для инвесторов, вкладывающих деньги в переработку мусора. Кроме того, по всей стране продолжается работа по ликвидации объектов накопленного вреда, в том числе старых свалок ТКО.

В рамках приоритетного проекта «Чистая страна» в 2019 году в регионы будет направлено 6,7 млрд рублей из средств федерального бюджета. Также в большинстве субъектов установлены предельные единые тарифы на услуги региональных операторов. Создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор», которая будет координировать действия региональных. На совещании глава правительства сообщил, что подписал распоряжение о назначении генерального директора компании — им стал бывший вице-премьер правительства Мособласти Денис Буцаев.

Председатель правительства обратился к губернаторам с требованием как можно быстрее перейти на новую систему обращения с ТКО и не искать причин для отсрочки.

— Я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать этот чувствительный, сложный вопрос в сфере своего пристального внимания. Всякого рода решения, направленные на то, чтобы всё это отсрочить, ни к чему хорошему не приведут, даже если это в какой-то момент кажется тому или иному руководителю целесообразным по каким-то причинам, — отметил премьер-министр. — Я просил бы прокуратуру посмотреть по регионам, где этот переход не осуществляется, обоснованность такого рода решений.

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70 субъектов уже перешли на новую систему, 57 из них приняли соответствующие решения на всей своей территории, оставшиеся — в отдельных районах.

Задача перехода на новую систему обращения с ТКО заключается и в недопущении необоснованного роста тарифов на вывоз мусора. Дмитрий Медведев подписал специальное постановление, замораживающее тариф за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 95 рублей за тонну мусора на период с 2019 по 2023 год. Глава кабинета рассчитывает, что это решение «позволит снизить тарифы для людей».

— Важно также, чтобы жители региона оплачивали вывоз мусора исходя из фактического объема, который накоплен в контейнерах. Сейчас это сложная, слепая зона в платеже, которая складывается из тарифа регионального оператора, помноженного на норматив накопления отходов в год на человека. Понятно, что трудно определить, сколько мусора приходится на каждого гражданина, однако надо стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Для этого региональные и муниципальные власти должны внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов, этим надо заняться немедленно. А в скором будущем перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора исходя из его фактического объема.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка на совещании о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами заявил, что количество нарушений закона в сфере оборота мусора по итогам прошлого года составило 124 тыс.

— Для их устранения внесено 32 тыс. представлений, в суды предъявлены 9 тыс. исков на сумму 368 млн рублей. По нашим материалам возбуждено 92 уголовных дела, — сказал он.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2020 года обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета ТКО. Она должна предусматривать интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с отходами и отражение сведений об их обороте по каждому субъекту РФ.

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