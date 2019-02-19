Отходное дело: губернаторам рассказали, как проводить мусорную реформу

Премьер-министр подписал постановление, которое поможет снизить тарифы за вывоз мусора. Об этом он сообщил на совещании, посвященном переходу субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Дмитрий Медведев призвал губернаторов сделать всё возможное, чтобы люди быстрее увидели положительные изменения в «мусорной» сфере, и попросил проследить за этим надзорные органы. Глава Генпрокуратуры Юрий Чайка доложил, что по инициативе ведомства за два последних года ликвидировано свыше 10 тыс. незаконных свалок. В 2018 году в сфере оборота отходов было выявлено 124 тыс. нарушений и предъявлены иски на сумму 368 млн рублей.

Реформа обращения с ТКО была запущена с целью максимально сократить число мусорных полигонов, избавиться от нелегальных свалок и наладить переработку коммунальных отходов. С этого года контроль за сбором и утилизацией ТКО осуществляют региональные операторы, которых выбрали через конкурсы. Выросли и тарифы за вывоз мусора для населения.

— Самым худшим результатом этой работы, просто ее дискредитацией будет ситуация, когда тариф вырос, пусть даже не очень значительно (значительно расти просто не должен), а никаких изменений не видно. Это категорически недопустимо. И ровно этим нужно заниматься, — сказал Дмитрий Медведев, обращаясь к губернаторам, принявшим участие в селекторном совещании. — Если преобразования идут, система должна меняться. Людям должно становиться лучше от этого. Хочу, чтобы все это осознали как свою индивидуальную ответственность в качестве главы субъекта Федерации.

Согласно данным Минприроды, к 2024 году планируется увеличить долю направленных на утилизацию ТКО до 36%, отправленных на обработку — до 60%, что будет соответствовать показателям ряда европейских стран. Помимо этого, до 2025 года регионам предстоит построить 95 комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, 200 мусоросортировочных и многофункциональных комплексов. Только в этом году ведомство рассчитывает собрать 2,5 млрд рублей экологического сбора, сформировать систему управления опасными отходами и разработать новые льготы для инвесторов, вкладывающих деньги в переработку мусора. Кроме того, по всей стране продолжается работа по ликвидации объектов накопленного вреда, в том числе старых свалок ТКО.

В рамках приоритетного проекта «Чистая страна» в 2019 году в регионы будет направлено 6,7 млрд рублей из средств федерального бюджета. Также в большинстве субъектов установлены предельные единые тарифы на услуги региональных операторов. Создана публично-правовая компания «Российский экологический оператор», которая будет координировать действия региональных. На совещании глава правительства сообщил, что подписал распоряжение о назначении генерального директора компании — им стал бывший вице-премьер правительства Мособласти Денис Буцаев.

Председатель правительства обратился к губернаторам с требованием как можно быстрее перейти на новую систему обращения с ТКО и не искать причин для отсрочки.

— Я просил бы не сбавлять темп работы и постоянно держать этот чувствительный, сложный вопрос в сфере своего пристального внимания. Всякого рода решения, направленные на то, чтобы всё это отсрочить, ни к чему хорошему не приведут, даже если это в какой-то момент кажется тому или иному руководителю целесообразным по каким-то причинам, — отметил премьер-министр. — Я просил бы прокуратуру посмотреть по регионам, где этот переход не осуществляется, обоснованность такого рода решений.

70 субъектов уже перешли на новую систему, 57 из них приняли соответствующие решения на всей своей территории, оставшиеся — в отдельных районах.

Задача перехода на новую систему обращения с ТКО заключается и в недопущении необоснованного роста тарифов на вывоз мусора. Дмитрий Медведев подписал специальное постановление, замораживающее тариф за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 95 рублей за тонну мусора на период с 2019 по 2023 год. Глава кабинета рассчитывает, что это решение «позволит снизить тарифы для людей».

— Важно также, чтобы жители региона оплачивали вывоз мусора исходя из фактического объема, который накоплен в контейнерах. Сейчас это сложная, слепая зона в платеже, которая складывается из тарифа регионального оператора, помноженного на норматив накопления отходов в год на человека. Понятно, что трудно определить, сколько мусора приходится на каждого гражданина, однако надо стремиться к тому, чтобы люди не переплачивали, — подчеркнул Дмитрий Медведев. — Для этого региональные и муниципальные власти должны внимательно пересмотреть нормативы накопления отходов, этим надо заняться немедленно. А в скором будущем перейти на оплату услуг по сбору и вывозу мусора исходя из его фактического объема.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка на совещании о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами заявил, что количество нарушений закона в сфере оборота мусора по итогам прошлого года составило 124 тыс.

— Для их устранения внесено 32 тыс. представлений, в суды предъявлены 9 тыс. исков на сумму 368 млн рублей. По нашим материалам возбуждено 92 уголовных дела, — сказал он.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2020 года обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета ТКО. Она должна предусматривать интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с отходами и отражение сведений об их обороте по каждому субъекту РФ.