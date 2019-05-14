Миллион под угрозой: ученые предупредили о массовом вымирании

Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) на базе ООН обнародовала доклад о влиянии деятельности человека на окружающую среду. Согласно выводам 145 ученых, представляющих более 50 стран, человек преобразует природные ландшафты настолько, что в настоящее время существует опасность исчезновения множества видов растений и животных, что, в свою очередь, нанесет непоправимый вред экосистемам. «Известия» разбирались, какие выводы специалистов указывают на самую серьезную опасность, можно ли предотвратить катастрофу и что по этому поводу думают эксперты.

Исчерпаемый ресурс

По подсчетам ученых IPBES, в течение ближайших десятилетий может исчезнуть миллион видов растений и животных , притом что, по приблизительным оценкам, сегодня на планете существует всего около 8,7 млн видов.

В 1800-страничном отчете, представленном 6 мая, утверждается, что в последние десятилетия темпы исчезновения видов ускоряются, что грозит серьезными последствиями для людей во всем мире. По словам председателя IPBES сэра Роберта Уотсона, состояние экосистем, от которых зависит как человек, так и другие виды, ухудшается быстрее, чем когда-либо.

Фото: TASS/AP/Kin Cheung Забастовка против изменения климата, Гонконг, 2019

По данным специалистов, за последнее столетие численность растений и животных на суше сократилась более чем на 20%. Притом что на планете живет более 7 млрд человек, такие занятия, как сельское хозяйство, лесозаготовки, браконьерство, рыболовство и добыча полезных ископаемых, меняют природный мир «с беспрецедентной скоростью».

Помимо этого, свою роль в сокращении биоразнообразия играет изменение климата. Глобальное потепление вкупе с последствиями деятельности человека приводят в тому, что многие виды не смогут приспособиться к изменениям местного климата и исчезнут. По приблизительным подсчетам, примерно 5% видов растений и животных угрожает вымирание, если средние температуры по Земле окажутся выше доиндустриального уровня на два градуса по Цельсию. В настоящее время превышение составляет один градус.

Согласно прогнозу, к 2050 году скорость сокращения биоразнообразия значительно возрастет, если страны не предпримут кардинальных мер по исправлению ситуации.

«Долгое время люди просто думали о биоразнообразии как о сохранении природы ради самого себя. Но этот отчет проясняет связи между биоразнообразием и природой и такими вещами, как продовольственная безопасность и чистая вода как в богатых, так и в бедных странах», — пояснил сэр Уотсон значение подготовленного документа.

По подсчетам исследователей, из-за того что люди производят больше продуктов питания, чем когда-либо, деградация почв уже наносит ущерб сельскохозяйственной продуктивности на 23% территории планеты. Сокращение популяции диких пчел и других насекомых, которые помогают опылять фрукты и овощи, повышает до 577 млрд стоимость производства сельскохозяйственных культур из-за риска. А в том случае, если исчезнут мангровые леса и коралловые рифы вдоль побережья, до 300 млн человек подвергнутся повышенному риску наводнения.

Фото: TASS/Zuma

При этом биологи подчеркнули, что масштабы изменений таковы, что сосредоточиться только на экологической политике недостаточно, отдельные усилия по созданию заповедников также не смогут помочь. По словам ведущего автора исследования, эколога из Национального университета Кордобы в Аргентине Сары М. Диас, необходимо учитывать аспекты сохранения биоразнообразия при принятии решений в сферах торговли и развитии инфраструктуры.

Согласно выводам экспертов, за последние 50 лет из-за двукратного роста численности населения и четырехкратного роста экономики воздействие человека на окружающую среду стало угрожающим. Вырубка лесов под сельскохозяйственные угодья, расширение сети дорог и городов, ловля рыбы и охота, загрязнение воды — всё это приводит к глобальному сокращению биоразнообразия.

В качестве примера приводится Индонезия, где вырубка тропических лесов под плантации масличных пальм уничтожила среду обитания некоторых животных, поставив под угрозу выживание орангутангов и суматранских тигров.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Существованию человека как вида угрозы нет

Российские биологи и экологи по просьбе «Известий» прокомментировали ключевые положения доклада. Так, по мнению доктора наук, главы кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ и профессора РАН Александра Маркова, вымирание видов — естественный процесс, который напрямую зависит от климатических условий на планете.

Он напомнил, что в истории Земли периодически сменялись теплые и холодные эпохи, последние также называют ледниковыми. Для теплых эпох характерно большее разнообразие видов и равномерный климат. Для холодных же периодов с оледенением по полюсам, в один из которых мы живем, нормой является сокращение числа видов в высоких широтах и концентрация биоразнообразия в экваториальной зоне.

При этом Марков отметил, что большая часть того миллиона видов растений и животных, которым грозит вымирание, — это, вероятнее всего, тропические насекомые, многие из которых даже неизвестны науке. Он подчеркнул, что, безусловно, это катастрофа, так как на формирование вида требуются миллионы лет. Однако, по его мнению, эти процессы напрямую не отразятся на повседневной жизни человека.

Эксперт допустил, что изменения в дикой природе могут повлиять на пищевые привычки людей, однако указал, что современные технологии позволяют решить эту проблему. Например, чрезмерный вылов дикой рыбы приведет к тому, что человек станет разводить ее искусственно.

Фото: TASS/Zuma/Dasril Roszandi

По мнению биолога, с моральной и философской точек зрения прогноз IPBES — трагедия, однако если взглянуть на ситуацию более отстраненно и вспомнить различные периоды истории Земли, то становится понятно, что речь идет по сути об очередных циклических изменениях на планете. Они могут быть непривычны и неприятны человечеству, могут повлиять на его образ жизни, но не угрожают существованию ни нашего вида, ни нашей планеты.

При этом Марков подчеркнул, что бороться с вымиранием видов можно и нужно. Так как одной из причин происходящего ООН названа загрязнение окружающей среды, специалист положительно оценил современные инициативы по разработке альтернативного топлива, отказу от угля, раздельному сбору и переработке мусора, отказу от пластиковой посуды и пакетов и т.п.

Фото: TASS/Zuma

«Борьба с глобальным потеплением, на мой взгляд, гораздо менее важна в долгосрочной перспективе. Мы сейчас живем в эпоху межледниковья, которая длится уже 10 тыс. лет и, судя по предшествующим циклам, должна вот-вот закончиться. После этого «по плану» у природы новый ледниковый период, когда ледники снова покроют Северную Европу (примерно до Москвы) и всю Канаду. Это будет в целом, я думаю, хуже для нас, чем потепление. Правда, антропогенное потепление — процесс быстрый, идущий в масштабах десятилетий, а очередное оледенение будет развиваться в масштабе тысячелетий. Но пока масштабы бедствия (антропогенного потепления) не так уж велики.

Доиндустриальный уровень углекислого газа в атмосфере был 200 частей на миллион. Это крайне низкий уровень, соответствующий холодному климату. В результате деятельности человека в индустриальный период этот уровень вырос до 400 с небольшим частей на миллион. Для сравнения, во время так называемого палеоцен-эоценового климатического оптимума (примерно 55 млн лет назад), когда на планете было по-настоящему жарко (в среднем на 14 градусов теплее, чем сейчас), уровень углекислого газа был около 1300 частей на миллион. До этого нам еще далеко. И, что характерно, никакого массового вымирания видов в этот сверхжаркий период не наблюдалось», — рассказал профессор.

Самое страшное — не вымирание видов

Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Отделения Гринпис в России» Михаил Крейндлин в некоторых вопросах согласен с Марковым, но на проблему вымирания видов он взглянул под другим углом — через призму влияния этого процесса на экосистемы. По его мнению, в этом состоит главная угроза, на которую следует обратить внимание в отчете IPBES.

«Гораздо более страшная вещь (по сравнению с угрозой вымирания видов. — Ред.), которую я прочел [в докладе], как раз связана с уничтожением экосистем — и тропических лесов, и экваториальных, и болот. Потому что, конечно, не система умирает, потому что исчезает вид, а наоборот, виды исчезают, потому что разрушается экосистема как среда их обитания. И это, конечно же, очень опасно для человека», — заявил Крейндлин.

Эксперт уточнил, что вымирание 5% видов на одной территории — такой прогноз также есть в докладе — уже может привести к глобальной перестройке экосистемы. По его словам, те же насекомые являются главными опылителями растений, пищей для более крупных животных, а потому, даже если большая часть того миллиона видов, который находится под угрозой уничтожения, — насекомые, это всё равно может значительно повлиять и на окружающую среду, и на человека.

Фото: TASS/Zuma/Dasril Roszandi

Крейндлин признал, что в истории планеты уже происходили подобные изменения в экосистемах, но подчеркнул, что масштаб был гораздо меньше. Глобальные изменения проходили до появления человека, пояснил он.

Сейчас человек гораздо серьезнее может воздействовать на биосферу, а потому и последствия могут быть серьезнее, полагает специалист.

Он отметил, что, так как прогнозы Римского клуба, сделанные в докладе 1974 года, начинают сбываться, человеку нужно серьезно задуматься о том, что происходит с окружающей средой. «Я не думаю, чтобы сейчас было совсем поздно. То есть, наверное, если человечество сейчас всерьез задумается, в первую очередь речь идет о мировых лидерах, над этими проблемами, начнет реально поворачиваться в сторону образа жизни, связанного с защитой окружающей среды, то, наверное, есть шанс избежать много чего», — считает Крейндлин.

Законсервировать все земли

Кандидат биологических наук Екатерина Самойлова согласна с Крейндлином в том, что является причиной сокращения биоразнообразия, но полагает, что проблема вымирания видов — это больше метафизическая проблема, чем практическая.

Она подчеркнула, что исчезновение видов и изменение климата — это последствия сведения лесов, так как уничтожение мест обитания представляет непосредственную угрозу существованию вида.

«Основной путь спасения природы на суше — законсервировать все земли, не вовлеченные в хозяйственную деятельность человека. В долгосрочной перспективе для человечества это ничего не стоит. Потому что суша Земли и так конечна. У нас уже более 20 млн кв. км земли — это пашни, города и промышленные территории. Осталось еще 40 млн леса. В худшем случае мы можем свести все 100% леса и «вырасти» в три раза. Забудем про любые последствия сведения лесов, чистая философия. Что дальше? Всё, суши больше не осталось, расти всё равно некуда. Человечество вынуждено остановить свою экспансию и законсервироваться на своих 60 млн кв. км», — полагает специалист.

Она отметила, что если человечество остановит свою экспансию сейчас, то сохранит приятный бонус в виде лесов, биоразнообразия, стабильного климата, источника новых идей для химии и фармацевтики и др.

Фото: TASS/Jon Bower Вид на ледник Менденхолл на Аляске

Что касается угрозы существованию человека, Самойлова призналась, что, по ее мнению, люди погибнут по другой причине. «Если честно, я думаю, что человечество находится в мальтузианской ловушке и вымрет гораздо раньше от изменения климата и исчерпания ресурсов, не из-за сокращения биоразнообразия», — заключила она.

Устанавливать причину

Другую сторону проблемы исчезновения видов отметил сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН кандидат наук Владислав Леонов. По его словам, важно понимать, является ли это естественным процессом или же сокращение биоразнообразия происходит в результате деятельности человека.

Он подчеркнул, что во втором случае выводы ученых действительно являются поводом задуматься. Если же вымирание вызвано больше естественными причинами, «то это очередное надувательство, как и изменение климата».

Леонов пояснил, что климат действительно меняется, но, вероятно, это мало связано с человеческим фактором, и изменения в численности популяции каждой группы организмов нужно смотреть в отдельности.

«Существуют эндемичные виды, для который исчезновение их местообитания влечет полное уничтожение. Или виды, имеющие потребность в большой территории обитания, сокращение которой также влечет сокращение популяций, как, например, крупные хищные млекопитающие.

Фото: TASS/AP/Shahria Sharmin Бангладеш признана одной из стран, наиболее уязвимых к изменению климата

Для сравнительно массовых видов или крупных экосистем, как, например, коралловые рифы, губительным оказывается изменение условий обитания в масштабе планеты. Например, пресловутое глобальное потепление, изменение характеристик морских течений», — рассказал Леонов.