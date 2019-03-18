Борьба прогулами: как школьница возглавила новое экологическое движение

В середине марта стало известно, что среди номинантов на Нобелевскую премию мира в 2019 году оказалась Грета Тунберг — 16-летняя школьница из Швеции. Летом прошлого года девочка в одиночку пришла к зданию национального парламента, пытаясь привлечь внимание к проблеме глобального потепления, а уже в декабре и январе выступала в ООН и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Известия» разбирались в том, что о ней известно и как неожиданная слава повлияла на ее жизнь.

Девочка с последней парты

Сможет ли Грета изменить мир, пока неясно — хотя многие убеждены, что у нее есть для этого все шансы, — но уже смело можно сказать, что начатая ею кампания изменила жизнь самой Греты.

— До этого в моей жизни практически ничего не происходило. Я всегда была той девочкой за последней партой, которая никогда ничего не говорит, — рассказала она The Guardian.

По ее словам, тогда она не верила, что сможет что-то изменить, потому что считала себя для этого слишком маленькой. Впрочем, дело было не только в том, что она была обычным застенчивым подростком. За четыре года до того, как она пришла к национальному парламенту страны, у Греты диагностировали одно из расстройств аутистического спектра, расстройство Аспергера. Это значит, что девочке сложно было общаться с людьми и социализироваться.

Greta_Thunberg Грета Тунберг по пути на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария Фото: Global Look Press/HANSSON KRISTER

Сразу в нескольких интервью и она, и ее родители упоминают элективный мутизм — состояние, при котором ребенок, способный понимать речь, может отказываться разговаривать в стандартных ситуациях, например в школе или на публике.

Все это, на первый взгляд, делало Грету маловероятным кандидатом на роль лидера мнений, способного повести за собой десятки тысяч молодых людей по всей планете, вдохновившихся видео с ее выступлениями. Однако получилось скорее наоборот — сама девушка склонна объяснять все случившееся именно особенностями своей личности.

Так, ей сложно перестать думать о проблеме, если она ее действительно волнует. Людям с аутизмом в целом свойственно фокусироваться на конкретном занятии, интересе или теме.

— Я думаю слишком много. Некоторые люди умеют отпускать, но не я. Особенно если есть что-то, что меня беспокоит или заставляет грустить, — объясняла она журналистам The Guardian.

Greta_Thunberg Плакат с изображением Греты Тунберг на студенческой демонстрации в Лозанне, Швейцария Фото: TASS/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Так произошло и с экологией — по воспоминаниям Греты, несколько лет назад на одном из уроков в школе детям показали несколько фильмов, в которых рассказывалось о проблеме загрязнения океана пластиком, голодающих из-за изменения климата белых медведях и других проблемах, с которыми в последнее время сталкиваются ученые по всему миру. Девочка проплакала весь урок.

Одноклассники, с которыми она смотрела эти фильмы, тоже выглядели обеспокоенными, однако вскоре после завершения урока переключились на другие проблемы. Но не Грета.

— Эти картинки просто застряли в моей голове, — говорила она журналистам.

«Со мной все время кто-то был»

Не сказать, чтобы в школе у нее не было единомышленников. Сначала она хотела придумать какую-нибудь акцию вместе с одноклассниками — их привлек пример учащихся школы в американском городе Парклэнде, которые покинули свой класс в знак протеста против действующих в США законов о покупке и хранении оружия, которые, по их мнению, сделали возможным нападение на их школу одиночного стрелка в феврале 2018 года. Тогда погибли 18 человек.

В Швеции Грета вместе с еще несколькими подростками хотели придумать подобную акцию, однако направленную на то, чтобы привлечь внимание к другой проблеме — проблеме изменения климата. Прийти к согласию им так и не удалось, а летом 2018 года в Европе установилась аномально жаркая погода, которая в том числе привела к возникновению многочисленных лесных пожаров в Швеции и на арктических землях. И Грета решила действовать в одиночку.

20 августа она пропустила школу и вместо уроков вышла на площадь перед парламентом страны, вооружившись простой деревянной табличкой, на которой написала, что это «школьная забастовка ради климата». Туда же она добавила несколько фактов об изменении климата, которые, по ее мнению, должен был знать каждый.

Greta_Thunberg 15-летняя Грета Тунберг во время одиночного пикета у здания национального парламента Швеции Фото: REUTERS/TT News Agency/Hanna Franzen

Ей пришлось проявить упорство. Как писали местные и зарубежные СМИ, сначала школьнице пришлось несколько раз перемещаться, потому что протесты прямо перед зданием парламента запрещены. Ее даже хотели забрать в полицию. Прохожие, увидев сидящего на земле подростка, посмеивались и проходили мимо.

— В первый день я оставалась там с 8:30 до 15:00 — это обычный школьный день. Я сидела в полном одиночестве. А на следующий день ко мне начали присоединяться другие люди. С этого момента со мной все время кто-то был, — рассказывала девочка The Guardian.

Она продолжала выходить на площадь вплоть до начала сентября, и к этому времени о ней заговорили. Сначала Грету пригласили выступить на так называемом Марше за климат, который проходил в сентябре прошлого года одновременно во многих городах по всему миру. Несмотря на опасения родителей, что школьнице сложно будет говорить перед десятками тысяч человек, она приняла приглашение.

Из школы на конференцию ООН

За этим последовало выступление в рамках TED — глобальной платформы, объединяющей самых влиятельных и интересных спикеров по всему миру. А в декабре 2018 года Грета получила приглашение присоединиться к конференции по климату Организации Объединенных Наций, которая открылась в Польше 2 декабря.

Грета Тунберг выступила на пленарной сессии конференции по климату, среди участников которой был в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

— Я поняла, что мы никогда не бываем слишком маленькими, чтобы что-то изменить. Если горстка детей может попасть на первые полосы, просто отказавшись ходить в школу, представьте, что мы можем сделать все вместе, — сказала она.

Greta_Thunberg Грета Тунберг на пресс-конференция в рамках Климатической конференции ООН в Катовице, Польша Фото: Global Look Press/Klatka Grzegorz

В своем выступлении Грета обвинила политиков в том, что они жертвуют будущим собственных детей ради своих политических и финансовых интересов, и назвала их поведение незрелым во всем, что касается вопросов, связанных с охраной окружающей среды и развитием так называемой зеленой экономики.

С тех пор прямые и резкие формулировки, а также умение прямо говорить с мировыми лидерами и бизнесменами стали ее визитной карточкой. Не менее жестко она говорила и во время своей речи на форуме в Давосе в январе 2019 года, куда Тунберг, много лет выступающая против авиаперелетов, добиралась на поезде (на это у нее ушло больше 30 часов). При этом, как пишет CNN, девушка отказалась от размещения в отеле и предпочла ночевать в палатке, разбитой недалеко от швейцарского курорта.

Детский бунт

Основные тезисы ее выступлений, как правило, остаются неизменными: переломить ситуацию можно только в случае, если для этого будут предприняты реальные усилия; виновниками изменения климата является не столько все человечество в целом, сколько конкретные люди и компании, которые чаще всего осознают последствия своих решений; при этом времени на то, чтобы исправить ситуацию, у человечества остается все меньше — и расплачиваться за промедление, скорее всего, предстоит подрастающему поколению.

Поэтому большинство ее последователей — такие же школьники, как и сама Тунберг. Если в конце лета 2018-го она в течение трех недель проводила на площади перед парламентом Швеции каждый учебный день, то после этого учебные дни стала пропускать только по пятницам, назвав эту акцию Fridaysforfuture (в переводе с английского — «Пятницы ради будущего»).

Greta_Thunberg Грета Тунберг на акции «Пятницы ради будущего» Фото: Global Look Press/Daniel Dohlus

Вместе с ней к этой акции присоединились тысячи школьников по всему миру. Школьные забастовки, как их окрестили СМИ, уже прошли во множестве стран — от Ирландии до Австралии. О подростках, решивших взять заботу о климате в свои руки, написали ведущие издания и интернет-ресурсы, включая, например, The Washington Post и Buzzfeed. Сама Грета говорила журналистам, что потрясена эффектом.

— Это невероятно, — цитирует ее слова The Guardian. — Больше 70 стран и 700 мест. Количество участников растет, и это очень, очень здорово.

Холли Гиллибранду 13 лет. Он увидел видео с Гретой на YouТube и решил последовать ее примеру, потому что это было нечто, что было в его силах.

— Мне потребовался примерно месяц на то, чтобы убедить родителей, что забастовка — это хорошая идея. <…> Я предложил присоединиться некоторым из своих друзей, но согласился только один, а теперь нас около четырех участников школьного возраста и 15 взрослых, — рассказал мальчик The Guardian.

За неделю до начала такой забастовки его мама позвонила в школу, однако там к идее отнеслись без одобрения, заметив, что в школьной программе много внимания уделяется экологии и окружающей среде (сам Холли с этим не согласен).

— Сначала было страшно, потому что я не знал, как отреагируют люди. Мне очень помогло, что со мной был мой друг — мы старались не обращать внимание на тех, кто показывал на нас пальцами из окон машин, но многие сигналили в знак поддержки, — говорит мальчик.

Greta_Thunberg Гигантская кукла Греты Тунберг на демонстраци студентов в Дюссельдорфе Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Родители Греты тоже сначала не одобряли решение дочери. Однако им пришлось уступить ее требованиям одними из первых — мать Греты, известная оперная певица Малена Эрнман, после настойчивых уговоров согласилась отказаться от авиационных перелетов, несмотря на то, что такое решение может сказаться на ее карьере, а отец, актер и писатель Сванте Тунберг стал вегетарианцем.

Не последнюю роль здесь сыграло и то, как изменила прежде замкнутую девушку начатая ею кампания, но, объясняют родители Греты журналистам, важно также ее умение аргументировать. Так, Сванте Тунберг признал, что после нескольких лет споров он обнаружил, что ему просто нечего возразить в ответ на аргументы дочери.

По соседству с Дональдом Трампом

О решении выдвинуть Грету Тунберг в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира стало известно в четверг, 14 марта. С такой инициативой выступили сразу несколько шведских политиков — Фредди Овстегаард, Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг.

— Грета Тунберг дала начало массовому движению, которое я считаю очень важным для всего мира, — объяснил Овстегаард представителям СМИ.

По правилам премии мира, установленным самим Альфредом Нобелем, награда присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Greta_Thunberg Грета Тунберг на панельной дискуссии во время ежегодной встречи (ВЭФ) в Давосе Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

Всего в этом году на нее номинированы свыше 304 человек и организаций (последних среди номинантов чуть больше 80). В сообщении Нобелевского комитета подчеркивается, что это четвертое по величине число кандидатов за всю историю ее существования. Абсолютный рекорд — 376 номинантов — был установлен в 2016 году.

Формально комитет премии не имеет право разглашать имена номинантов в течение 50 лет после того, как они были выдвинуты на получение награды, однако чаще всего это правило нарушается — имена многих кандидатов попадают в СМИ практически сразу, в том числе и от тех, кто их выдвигал. Известно, например, что среди других номинантов этого года есть американский президент Дональд Трамп — его кандидатуру выдвинул премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как он объяснил, за активное участие в налаживании отношений между Северной и Южной Кореей.

Вручена премия 2019 года будет только в декабре. При этом, если ее удостоится Грета Тунберг, она может стать самой молодой обладательницей награды: пока самой юной среди лауреатов остается Малала Юсуфзаи из Пакистана. В 2014 году, когда ей была вручена награда, правозащитнице было 17 лет: к этому времени она уже несколько лет вела блог, в котором рассказывала о жизни при режиме талибов, и активно боролась за права детей.