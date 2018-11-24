Высокий смог: грязный воздух крадет у жителей Земли годы жизни

Согласно подсчетам исследователей из университета в США, продолжительность жизни в среднем по планете уменьшается почти на два года из-за загрязнения воздуха твердыми частицами. Основная причина их попадания в атмосферу — использование ископаемых видов топлива. О том, где дышится хуже всего и как грязный воздух стал угрожать нашему здоровью больше, чем вредные привычки, терроризм и войны, — в материале «Известий».

Выдохнуть и не вдыхать

Население Земли могло бы жить почти на два года дольше, если бы дышало более чистым воздухом. Такая усредненная оценка содержится в докладе, подготовленном специалистами Института энергетической политики исследовательского Чикагского университета, который опубликовал результаты работы аналитиков на своем сайте.

Согласно выводам экспертов, основная причина загрязнения воздуха, которая крадет у людей годы жизни, — это использование традиционных ископаемых видов топлива, таких как нефть, природный газ и каменный уголь. Наиболее ощутим вред, который наносится в результате этих процессов при попадании в воздушную среду мелкодисперсных твердых частиц, в странах Азии.

Воздух_2 Смог над площадью Тяньаньмэнь в Пекине Фото: REUTERS/Thomas Peter

«Антилидером» на уровне отдельно взятых районов эксперты признали север Индии — там продолжительность жизни из-за загрязнения воздуха снижается на 8–11 лет. В целом по второй крупнейшей по населению стране мира концентрация твердых частиц в воздухе с концах 1990-х увеличилась на 69% — в результате средняя продолжительность жизни индийца сократилась на 4,3 года при том, что 20 лет назад этот показатель составлял 2,2 года. Для соседних Непала (королевство возглавило общий список) и Бангладеш этот показатель в среднем составляет 4,4 и 4,2 года, соответственно. В Китае из-за твердых частиц в воздухе жизнь укорачивается в среднем почти на три года.

В России по подсчетам специалистов дела с загрязнением воздуха обстоят не так плохо по сравнению с другими развивающимися экономиками планеты. Эксперты подсчитали, что из-за вредных примесей в воздухе средняя продолжительность жизни россиян сокращается на полгода. Сложнее всего обстановка в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Новосибирске.

Воздух_3 Мемориал Виктории в Калькутте во время смога Фото: Global Look Press/Debajyoti Chakraborty

Впрочем, проблема качества воздуха в мегаполисах носит не региональный, а общемировой характер. «Если вы когда-либо бывали в городе со смогом — будь то Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Пекин, то, вероятно, ощущали последствия загрязнения воздуха, хотя, возможно, и не знали их причину. Микроскопические частицы веществ, содержащиеся в воздухе, буквально делают его более плотным, раздражая легкие, — отмечает The Daily Mail. — В результате сердцу приходится работать активнее, что приводит к одышке даже после прохождения небольшого расстояния, а в особенно тяжелые дни — к кашлю и хрипам в груди».

В целом для Соединенных Штатов сокращение продолжительности жизни из-за плохого воздуха сейчас оценивается в 0,1 года. По мнению специалистов, еще около 40 лет назад в США, переживших поствоенный индустриальный бум, ситуация была значительно хуже, однако выправить ее помогла реализация мер, направленных на улучшение качества воздуха. Тем не менее и сейчас около трети американцев живут в районах, где воздух не может считаться чистым.

Убийца номер один

Эксперты из Чикагского университета оценивали влияние небезопасного воздуха на человека и, как следствие, — продолжительность жизни по нескольким основным заболеваниям, которые могут стать причиной смерти или существенного ухудшения здоровья, среди которых — астма, инсульты, инфаркты. Выяснилось, что загрязненный воздух опаснее даже курения — потребление табака в среднем сокращает жизнь на 1,6 года, использование грязной воды и отсутствие надлежащей санитарии (7 месяцев), ВИЧ/СПИД (4 месяца). При этом гибель людей в результате нападений террористов или войн в масштабе всего человечества сокращает продолжительность жизни на 22 дня.

Воздух_1 Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус Фото: Global Look Press/Xu Jinquan

Глобальный масштаб проблемы признают и во Всемирной организации здравоохранения. Как отмечал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сейчас загрязнение воздуха приводит к смерти 7 млн человек ежегодно. «Мир смог справиться с проблемой табака. Пришло время решить ситуацию с «новым табаком» — токсичным воздухом, которым каждый день дышат миллиарды человек, — отметил глава ВОЗ, писала британская The Guardian. — От загрязненного воздуха не может скрыться никто — ни богачи, ни бедняки. Это бессимптомная чрезвычайная ситуация в сфере общественного здравоохранения».

По оценке доктора Гебрейесуса, необходимо значительно активизировать усилия, которые были бы направлены на «срочное решение этой проблемы». Главным способом для этого в ВОЗ считают радикальное сокращение выброса вредных веществ в атмосферу. «Чистая и здоровая окружающая среда — это единственное и самое важное условие, которое позволить сохранить здоровье, — говорит Гебрейесус. — Очистив воздух, которым мы дышим, можно предотвратить или как минимум уменьшить наиболее серьезные риски для здоровья».

Воздух_5 Мужчина, больной бронхиальной астмой, в своем доме в Нью-Дели Фото: REUTERS/Anindito Mukherjee

Длительное пребывание в местах с загрязненным воздухом негативно сказывается и на мыслительных процессах, выяснили американские и китайские ученые (результаты их работы опубликованы в вестнике «Материалы Национальной академии наук США»).

Специалисты проверили группу из 20 тыс. жителей Китая и обратили внимание на то, что с работами по математике и языкам хуже справляются те, кто регулярно находится в районах с плохим воздухом. Прежде всего это коснулось мужчин зрелого возраста с невысоким уровнем образования — именно они чаще всего выполняют тяжелые в физическом плане работы на улице, писала русская служба Би-би-си. «Наши выводы о негативном влиянии загрязнения воздуха на когнитивные способности, особенно на стареющей мозг, означают, что косвенные последствия загрязнения с точки зрения социального благополучия могут оказаться куда более серьезными, чем мы считали ранее», — отмечали авторы исследования.

Осторожно, дети!

Еще одной группой риска специалисты считают детей и подростков. По оценкам ВОЗ, ежедневно порядка 93% (1,8 млрд) детей на планете дышат загрязненным воздухом. Организация зафиксировала в 2016 году 600 тыс. случаев смерти детей от последствий поражения нижних дыхательных путей, вызванных загрязненным воздухом.

Кроме того, по данным подготовленного ВОЗ доклада, «беременные женщины, подвергающиеся воздействию загрязненного воздуха, с большей вероятностью рожают преждевременно или имеют детей с низкой массой тела», загрязнение воздуха может также тормозить неврологическое и когнитивное развитие ребенка и «запускать механизмы развития астмы и рака».

Воздух_6 Врач осматривает ребенка в одной из больниц Пекина Фото: Global Look Press/Luo Xiaoguang

Для того чтобы выправить ситуацию, ВОЗ рекомендует правительствам принимать меры, предполагающие, в частности, уменьшение зависимости от ископаемых видов топлива. Также необходимы инвестиции в повышение энергоэффективности и оптимизацию процессов утилизации отходов — так удастся сократить количество сжигаемого мусора и снизить объемы выделяющихся в атмосферу вредных веществ. «Исключительное использование чистых технологий и видов топлива для приготовления пищи, обогрева и освещения жилищ может способствовать значительному улучшению качества воздуха в жилищах и в окружающем сообществе», — уверены эксперты.

Экономика ущерба

По оценке Всемирного банка, глобальный экономический ущерб в результате смерти или причинения вреда здоровью в результате загрязнения атмосферы оценивается в астрономическую сумму — $5 трлн. Для того чтобы бороться с ужасающими социально-экономическими последствиями, необходимо закрывать загрязняющие окружающую среду предприятия и способствовать переходу на более экологически чистые виды транспорта, говорят в ВБ.

Как отмечает глава управления ВОЗ по общественному здравоохранению и защите окружающей среды Мария Нейра, с учетом огромного количества доказательств вреда, который наносится загрязненным воздухом, любой политик, который не старается бороться с этой проблемой, будет осужден будущими поколениями. «Мы все знаем, что загрязнение наносит крупный ущерб, и знаем, что этого можно избежать, — подчеркивает она. — Сейчас нужен коллективный ответ, и он должен быть радикальным и неотложным».

Воздух_4 Установки для сжигания газа на нефтеперерабатывающем заводе в китайском Ланьчжоу Фото: Global Look Press/Chinafotopress

С тем, что ответственность за здоровье населения несут правительства и политики, трудно поспорить. Однако вряд ли они смогут спокойной отнестись к закрытию предприятий, даже наносящих вред экологии и здоровью людей. Ликвидация компаний почти неминуемо приводит к потере рабочих мест, что для занимающих выборные должности чиновников чревато утратой электоральной поддержки.

Сам бизнес, впрочем, старается демонстрировать социальную ответственность, в том числе в части охраны здоровья населения. Так, в прошлом году инвестиции российских компаний в эту сферу выросли на 10% и достигли 153 млрд рублей, свидетельствует подготовленный Минприроды доклад. Основные вложения в охрану окружающей среды — в обрабатывающей промышленности (55 млрд рублей) и в сфере добычи полезных ископаемых (47 млрд рублей).