«Желтый» уровень тревоги объявили в Пекине из‐за смога

Муниципальное бюро по защите окружающей среды объявило в Пекине «желтый» уровень тревоги из-за смога.

В настоящее время, по данным специалистов, на один куб. м воздуха приходится 262 мкг твердых частиц, которые способны глубоко оседать в легких человека и вызывать приступы удушья.

Данный показатель более чем в 10 раз превышает безопасный уровень, установленный всемирной организацией здравоохранения.

Жителям и гостям Пекина рекомендуют сократить время пребывания на улице, пишет «Газета.ру».

Специалисты связывают ухудшение качества воздуха с повышением температуры. По прогнозам синоптиков, в среду, 28 февраля, в город придет холодный фронт и смог начнет рассеиваться.