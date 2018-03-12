Город, который #смог

Жители Челябинска выкладывают в соцсетях фото и видео смога, который в ночь на понедельник, 12 марта, накрыл город. В комментариях люди жалуются на сильный кашель, резкий химический запах и отмечают, что на улице ничего не видно дальше чем на 3 м. А также строят догадки о том, что могло стать причиной произошедшего. Подробности — в материале портала iz.ru.

Позиция местных властей

Причина смога — полное безветрие, из-за которого в воздухе плохо рассеиваются вредные примеси, объявили в Челябинском гидрометцентре. Вечером 11 марта синоптики выпустили официальное предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ). Прогноз сохраняется до 19:00 13 марта.

Челябинский Росприроднадзор рекомендовал предприятиям снизить выбросы вредных веществ, субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение воздуха. В региональном управлении МЧС РФ жителям города предложили по возможности отказаться от использования личных автомобилей, а также сократить время пребывания на улице.

Режим НМУ в городе с перерывами держится с 3 марта. А на всем Южном Урале его продолжительность с начала года составила 45 дней.

Что дымит?

В соцсетях горожане обсуждают две основные версии. Первая — перепад температуры (с 8 марта в городе потеплело с –16°C до –10°C). «Настолько народ накручен темой выбросов, что туман — это не туман, а выбросы», «У выбросов и запах есть, и выглядит по-другому. А тут лишь явление, похожее на туман, или как раз он самый», — пишут подписчики группы «Типичный Челябинск».

Вторая главная версия — выбросы промышленных предприятий. «Какой, к чертям, туман, воняет, как на пожаре. Местные, видимо, уже привыкли к запаху «тумана», из Кыштыма ехал, всю дорогу солнце, здесь же темень», «Задолбали. Люди загибаются, а им всё туман. ТУМАН ЧЕРНЫМ НЕ КОПТИТ ИЗ ТРУБ!», «Непрерывно пожарная сигнализация срабатывает. Такого реально никогда не было», «Через мокрое полотенце дышим», — отвечают в комментариях.

О техногенном характере проблемы заявил портал Znak.com, а также руководитель экологического фонда «Моя планета», эксперт Общественной палаты региона Виталий Безруков. По словам последнего, за прошедшие выходные в областную экологическую приемную поступило порядка 90 жалоб. «Звонят люди из Металлургического и Калининского районов, а также из центра Челябинска. Жалуются на смог и химический запах, который приносит северный ветер. Люди ощущают влияние крупных промышленных предприятий», — сказал Безруков.

В интервью «Челябинскому обзору» он уточнил, что «жалобы поступают в том числе от работников челябинских заводов, которые указывают даже цеха, в которых трудятся». «Люди жалуются на загазованность, задымленность, на запахи. В частности, речь идет о сотрудниках ЧМК, но я не хочу вдаваться в детали, чтобы у людей не было проблем», — отметил глава фонда в разговоре с корреспондентом.

По свидетельствам очевидцев, пелена смога стоит над промзоной и в районе железнодорожного вокзала.

Согласно данным сайта WikiProm, в Челябинске работают 50 крупных предприятий. Большинство находятся в относительной близости от вокзала. Среди них завод гибкой упаковки «УралПак», специализирующийся на полиэтилене низкого и высокого давления (5,5 км); Челябинский лакокрасочный завод (8,3 км); завод топливного оборудования, выпускающий мини-АЗС (11,2 км); Челябинский опытно-экспериментальный завод, где работают над углеродсодержащими материалами и изделиями из графита (16 км); и Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) «Мечел», чья основная продукция — чугун и стальной прокат (16 км).

Федеральный министр о выбросах челябинских предприятий

Незадолго до того, как город накрыла белая пелена, в Челябинске побывал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. 7 марта он дал поручение Роспотребнадзору проверить утвержденные нормативы предельно допустимых выбросов предприятий.

По этому поводу успел высказаться вице-губернатор Олег Климов. По его словам, «предприятия в Челябинске не снижают объемы выбросов и продолжают дымить, пользуясь тем, что у них получены разрешения на завышенный объем выбросов».

Это Челябинск детка#смог#выбросыЧелябинск Публикация от Гриха Кузнецов (@grikuznetsov) Мар 11, 2018 в 11:31 PDT

Как отметил замминистра экологии РФ и руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, вклад промышленных предприятий в загрязнение атмосферы в Челябинске составляет более 48%, автотранспорта — 32%, коммунального сектора, в том числе городской свалки, — 20% от общего объема.