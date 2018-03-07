Донской требует проверить в Челябинске утвержденные нормативы выбросов

Роспотребнадзор займется проверкой в Челябинске утвержденных проектов нормативов предельно допустимых выбросов. Поручение во время визита в регион дал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

В Роспотребнадзоре поставили под сомнение достоверность сведений, которые предоставляют предприятия по выбросам и, соответственно, достоверность утвержденных нормативов, уточняет ИА «Урал-пресс-информ».

В Челябинской области были приняты завышенные нормы выбросов вредных веществ. Таким образом, объяснил вице-губернатор Олег Климов, местные предприятия просто не снижают объемы выбросов, поскольку у них есть на это разрешение.

Крупнейшие предприятия региона в ближайшее время должны составить «дорожную карту» экологического развития, чтобы жители области ощутили реальные улучшения качества жизни.

Агентство напоминает, что с 2019 года 300 крупнейших предприятий России должны перейти на экологичные технологии. С 2021 года это обязаны сделать предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды.