Прямой эфир

Донской требует проверить в Челябинске утвержденные нормативы выбросов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор займется проверкой в Челябинске утвержденных проектов нормативов предельно допустимых выбросов. Поручение во время визита в регион дал министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

В Роспотребнадзоре поставили под сомнение достоверность сведений, которые предоставляют предприятия по выбросам и, соответственно, достоверность утвержденных нормативов, уточняет ИА «Урал-пресс-информ».

В Челябинской области были приняты завышенные нормы выбросов вредных веществ. Таким образом, объяснил вице-губернатор Олег Климов, местные предприятия просто не снижают объемы выбросов, поскольку у них есть на это разрешение.

Крупнейшие предприятия региона в ближайшее время должны составить «дорожную карту» экологического развития, чтобы жители области ощутили реальные улучшения качества жизни. 

Агентство напоминает, что с 2019 года 300 крупнейших предприятий России должны перейти на экологичные технологии. С 2021 года это обязаны сделать предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назначил строгие сроки перехода к новым стандартам экологии
Систему мониторинга качества воздуха в Подмосковье создадут к 2021 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017