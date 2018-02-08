Систему мониторинга качества воздуха в Подмосковье создадут к 2021 году

Данные со всех промышленных предприятий региона будут поступать в систему мониторинга качества воздуха в Подмосковье, которую власти Московской области рассчитывают создать к 2021 году.

Об этом в ходе слушаний в Общественной палате Московской области сообщил министр экологии и природопользования региона Александр Коган. Слушания транслируются на сайте палаты.

«В Московской области в этом году начнем строить мониторинг, будем устанавливать во всех промышленных городах Московской области», — сказал он. «В течение трех лет мы построим станцию экомониторинга по всей территории Московской области», — добавил министр.

Ранее стало известно, что рекультивация мусорного полигона «Кучино», расположенного рядом с подмосковной Балашихой, начнется в марте 2018 года.