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Режим «черного неба» введен в Красноярске

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Фото: РИА Новости/Мария Плотникова
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Жителей Красноярска предупредили о загрязнении воздуха, в городе вводится режим «черного неба», говорится на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В сообщении отмечается, что на территории Красноярска сложились условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В городе объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Режим «черного неба» будет действовать с 19 часов 2 февраля до 19 часов 5 февраля. 

В минувшем году в Красноярске несколько раз вводился режим «черного неба». Город накрывает смогом из-за многочисленных выбросов предприятий.

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