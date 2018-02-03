Режим «черного неба» введен в Красноярске

Жителей Красноярска предупредили о загрязнении воздуха, в городе вводится режим «черного неба», говорится на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В сообщении отмечается, что на территории Красноярска сложились условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В городе объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Режим «черного неба» будет действовать с 19 часов 2 февраля до 19 часов 5 февраля.

В минувшем году в Красноярске несколько раз вводился режим «черного неба». Город накрывает смогом из-за многочисленных выбросов предприятий.