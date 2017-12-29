Итоги Года экологии: «Остановиться уже не получится»

Главным достижением Года экологии стало привлечение внимания правительства, бизнеса и граждан к «зеленым» проблемам, сходятся во мнении опрошенные «Известиями» экологи, общественные деятели, представители природоохранных ведомств. Самыми удачными проектами назвали ликвидацию накопленного ущерба в Арктической зоне, меры по защите Байкала и сохранению редких видов животных на Дальнем Востоке. Больше всего нареканий вызвали решение о строительстве мусоросжигательных заводов и перенос принятия важных экологических законов.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской:

— Мы очень благодарны президенту за решение о Годе экологии. За то, что смогли сконцентрировать внимание не только министерства, но и всего правительства, всех ведомств на экологической тематике. Мы провели совместные мероприятия со многими министерствами, с Госдумой, с Советом Федерации, с прокуратурой. Все включились! С одной стороны, это огромная помощь, а с другой — это большой объем ответственности, большой объем работы, которую удалось провести в этом году.

Самыми значимыми событиями года были принятие стратегии экологической безопасности, строительство очистных сооружений в Улан-Удэ, подписание 60 соглашений с различными предприятиями о переходе на наилучшие доступные технологии.

К сожалению, мы не успели создать все запланированные охраняемые природные территории. Все документы подготовлены, уходим за сроки только в связи с согласованиями с другими ведомствами. Поднятые в Год экологии проблемы мы будем решать на протяжении долгого периода, выходящего за 2025 год.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева:

— Мы смогли изменить отношение к экологии. За этот год 20 млн человек приняли участие в различных экологических акциях, десятки тысяч оставили сообщения на интерактивной карте свалок и лично участвовали в ликвидации проблемных объектов.

Год экологии нас всех объединил: общественников, экологов, различные органы власти, представителей науки и бизнеса. Он дал старт большой совместной работе на годы вперед. Остановиться уже не получится.

Хотелось принять больше законов — четкий план был написан в поручениях президента. Это поправки в законодательство об отходах, уточнение порядка государственной экологической экспертизы, закон об охране атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеоусловий, об установке счетчиков на трубах-загрязнителях, об экологической информации и о животных. Часть поправок уже принята. Но стало понятно, что за один год, наскоком, закрыть все вопросы не получится. Поэтому для нас это план работы на ближайшее будущее.

Фото: Пресс-служба министерства экологии Республики Татарстан

Руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров:

— Одним из важнейших результатов Года экологии, помимо заключения соглашений с предприятиями о реализации природоохранных мероприятий, считаю внедрение практики чек-листов при проведении проверок, а также других реальных механизмов дистанционного взаимодействия с хозяйствующими субъектами.

Благодаря функционалу личного кабинета должностного лица инспекторы Росприроднадзора получили возможность проводить анализ информации о проверяемом объекте негативного воздействия и выбирать направление контроля. А предприятия теперь могут сдавать отчетность в электронном виде, получать уведомления о плановых проверках и их результаты, проводить самопроверку соблюдения обязательных экологических требований.

Усилия в 2018 году, объявленном Годом добровольца (волонтера), будут направлены на взаимодействие с общественным экологическим движением страны. Минприроды РФ совместно с Росприроднадзором готовит к широкому внедрению информационную систему «Наша природа», через которую каждый гражданин сможет сообщать в природоохранные органы о нарушениях законодательства и отслеживать в режиме онлайн ход их устранения.

Председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов:

— Самой главной удачей года я считаю то, что «зеленая» тематика стала приоритетом и для руководства страны, и для крупнейших промышленных компаний, и для общества. Это, безусловно, перелом ситуации. Самые успешные проекты Года экологии — те, которые лично курировал президент: ликвидация накопленного ущерба в Арктической зоне, федеральная целевая программа по Байкалу, сохранение редких видов животных на Дальнем Востоке.

К сожалению, Минприроды до конца не выполнило ни одно поручение президента в рамках Года экологии. Многие сроки были сорваны, в том числе по экологической экспертизе, установке счетчиков на предприятия-загрязнители и другие. Часть поручений мы были вынуждены взять на себя. Например, проведение реформы обращения с отходами.

Фото: msu.ru

Председатель Общественного совета при Минприроды академик РАН Николай Касимов:

— Важнее всего, что намечен комплекс мер по улучшению экологической ситуации как на законодательном, так и на исполнительном уровне. В таком масштабе это произошло впервые за последнее десятилетие. Был дан хороший старт природоохранным мерам, которые, может быть, будут реализованы в ближайшие годы.

Недостатки в том, что стратегические проекты Года экологии — «Чистая страна», «Дикая природа», сохранение Волги, озера Байкал — не достаточно проработаны. Например, предложена очень спорная мера для решения проблемы обращения с отходами. В условиях отсутствия в стране раздельного сбора мусора сжигание — это недостаточное решение. Каждый тип мусора требует своего способа утилизации. Мусоросжигательный завод может сам по себе быть источником загрязнения окружающей среды.

Кроме того, так и не был принят закон о государственной экологической экспертизе, который позволял бы оценивать воздействие на окружающую среду различных сфер человеческой деятельности. Не развита система мониторинга состояния окружающей среды и доступа общественности к этой информации. Отсутствует целый ряд измерительных систем, не внедрены современные технологии. На это выделяется недостаточно средств. В стране не существует программы научных исследований окружающей среды. И пока нет независимого природоохранного органа, а создать его чрезвычайно важно.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева:

— Всплеск волонтерской активности и повышенный интерес россиян к качеству окружающей среды (практически 60% граждан России проявляют интерес к вопросам экологии) — одно из главных достижений этого года. Представители власти стали прислушиваться к мнению людей, этот тренд не должен ограничиться только Годом экологии. Ярким примером такого взаимодействия уже стал социально-экологический конфликт, развернувшийся вокруг полигона «Малинки» в Новой Москве, который завершился консервацией объекта.

К упущениям можно отнести отсутствие системной работы с экологическими НКО. Сейчас в комиссии идет комплексная оценка деятельности более 2 тыс. таких организаций, и уже можно сказать, что только четверть из них проявляет активность. Еще одна неудача связана с недостаточным количеством инфраструктурных объектов в России в отрасли обращения с отходами. Главная причина — в дефиците финансирования и отсутствии специализированных программ развития.

Заслуженный эколог России Андрей Пешков:

— Самое большое достижение — начало реализации через поручения президента многих предложений природоохранного сообщества. Это прежде всего принятие стратегии экологической безопасности страны. Раньше она была лишь незначительной составной частью концепции национальной безопасности. Сейчас стратегия выпущена отдельным документом.

Самое большое разочарование у всех экологов и граждан, с кем я общался, — что в Год экологии было принято решение о строительстве в России мусоросжигательных заводов по устаревшей технологии. Сжигание мусора на колосниковых решетках было популярно в мире лет 30 назад. Сейчас эти заводы не подлежат ремонту, закрываются и не рекомендованы Евросоюзом к строительству. Страны, которые заботятся об экологическом благополучии, такие технологии к себе не пускают, потому что они представляют собой реальную угрозу жизни и здоровью населения.

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов:

— Действительно значимыми в Год экологии я могу назвать результаты проектов ОНФ «Генеральная уборка» и интернет-ресурса «Интерактивная карта свалок» — с его помощью удалось выявить 15 722 свалки по всей стране и добиться ликвидации 7038 объектов несанкционированного складирования отходов. Также в этом году начал действовать федеральный закон о «зеленом щите», в который экспертами ОНФ были внесены поправки, позволившие включать в состав лесопаркового зеленого пояса не только леса, но и водоохранные зоны, природные ландшафты и другие экологически эффективные территории.

К сожалению, в этом году не так радужно складывается ситуация с реализацией реформы в сфере обращения с отходами, и это, в первую очередь, связано с поспешным принятием территориальных схем, в которых допущены ошибки. Нельзя не отметить и принятие спорного закона о «лесной амнистии», возможный негативный эффект от которого нам удалось частично сгладить. Благодаря поправкам активистов ОНФ запрещено передавать участки в национальных парках и заповедниках в частные руки. Кроме того, исполнение закона о «лесной амнистии» будут контролировать парламент и общественность.