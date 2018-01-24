Минэкологии оценило ущерб от незаконной свалки в Химках в 46 млн рублей

Ущерб от нелегальной свалки строительного мусора в подмосковных Химках составил более 46 млн рублей. Об этом сообщило минэкологии Московской области.

Министерство обратилось в районное управление МВД с просьбой о возбуждении уголовного дела.

Отчет о вреде, нанесенном почвам нелегальной свалкой, располагающейся в микрорайоне Левобережный на площади 20 га, также направлен в МВД.

«Рассчитанный ущерб от нелегальной свалки составил более 46 млн рублей. Минэкологии ходатайствует о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителей», –– говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования было установлено, что субарендатором земельного участка является ООО «Шумбра», которое было оштрафовано на 275 тыс. рублей.

Летом этого года президент России Владимир Путин поручил закрыть и рекультивировать мусорный полигон Кучино в подмосковной Балашихе.

Свалка существовала более 50 лет и уже стала заметна из космоса. Ее площадь достигла 50 га.