Прямой эфир

Минэкологии оценило ущерб от незаконной свалки в Химках в 46 млн рублей

0
Фото: Global Look Press/Михаил Воскресенский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ущерб от нелегальной свалки строительного мусора в подмосковных Химках составил более 46 млн рублей. Об этом сообщило минэкологии Московской области.

Министерство обратилось в районное управление МВД с просьбой о возбуждении уголовного дела.

Отчет о вреде, нанесенном почвам нелегальной свалкой, располагающейся в микрорайоне Левобережный на площади 20 га, также направлен в МВД.

«Рассчитанный ущерб от нелегальной свалки составил более 46 млн рублей. Минэкологии ходатайствует о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителей», –– говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования было установлено, что субарендатором земельного участка является ООО «Шумбра», которое было оштрафовано на 275 тыс. рублей.

Летом этого года президент России Владимир Путин поручил закрыть и рекультивировать мусорный полигон Кучино в подмосковной Балашихе.

Свалка существовала более 50 лет и уже стала заметна из космоса. Ее площадь достигла 50 га.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стихийная свалка с химикатами обнаружена в Туле
Большой факел для дегазации свалки в Балашихе установят до конца года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017