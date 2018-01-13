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Стихийная свалка с химикатами обнаружена в Туле

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Более 4 т опасных химикатов обнаружили на стихийной свалке в Пролетарском районе Тулы.

Информацию об этом распространили в районной администрации в субботу, 13 января.

«Всего обнаружено не менее 100 канистр с жидкими веществами, в основном с серной кислотой, и около десятка мешков с твердыми отходами, вероятнее всего, это гальванический шлам», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Специалисты экстренных служб считают, что находка не опасна для жизни и здоровья человека, но отходы все равно вывезут и утилизируют.

При этом сама свалка находится на территории, принадлежащей частной компании, и органы охраны правопорядка сейчас выясняют, кому она принадлежит.

8 января МЧС вновь сообщило о повышении концентрации сероводорода на подмосковном полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино».

15 декабря специалисты МЧС пришли к выводу, что основной причиной появления в Москве и области неприятного запаха стали рекультивационные работы на свалке. Предельно допустимые концентрации сероводорода в воздухе в среднем превышены в три раза, а максимальное разовое превышение — в 34,8 раза — было зафиксировано 14 декабря.

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