МЧС сообщает о повышении концентрации сероводорода на полигоне «Кучино»

МЧС сообщает о повышении концентрации сероводорода на подмосковном полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино».

Об этом свидетельствуют данные Мосэкомониторинга в понедельник, 8 января.

«Зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду», — сообщает телеканал РЕН ТВ.

19 декабря столичная прокуратура назвала источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы полигон ТБО «Кучино».

15 декабря специалисты МЧС пришли к выводу, что основной причиной появления в Москве и области неприятного запаха стали рекультивационные работы на свалке. Предельно допустимые концентрации сероводорода в воздухе в среднем превышены в три раза, а максимальное разовое превышение — в 34,8 раза — было зафиксировано 14 декабря.