Большой факел для дегазации зажгли на полигоне «Кучино» в Балашихе

Факел для дегазации, мощность которого в пять раз больше, чем у ранее установленного, зажгли на полигоне «Кучино» в подмосковной Балашихе. Старт работе мощного факела для сжигания свалочного газа дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Запускайте факел», — цитирует слова Воробьева «РИА Новости».

Работы на полигоне начались 10 ноября, этому предшествовали жалобы жителей подмосковных Балашихи, Люберец и Реутова на неприятный запах. Запах сероводорода ощущался и на юго-востоке Москвы. На полигоне в ходе проведения работ пробурили 55 газовых скважин, подсоединенных к высокотемпературному факелу. Ожидается, что вновь установленный большой факел будет сжигать ежечасно порядка 2,5 тыс. кубов свалочного газа.

На этой неделе сообщалось, что предельно допустимая концентрация сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе превышена в шесть раз. 19 декабря столичная прокуратура признала полигон «Кучино» источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы.