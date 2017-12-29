Прямой эфир

Большой факел для дегазации зажгли на полигоне «Кучино» в Балашихе

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Факел для дегазации, мощность которого в пять раз больше, чем у ранее установленного, зажгли на полигоне «Кучино» в подмосковной Балашихе. Старт работе мощного факела для сжигания свалочного газа дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Запускайте факел», — цитирует слова Воробьева «РИА Новости».

Работы на полигоне начались 10 ноября, этому предшествовали жалобы жителей подмосковных Балашихи, Люберец и Реутова на неприятный запах. Запах сероводорода ощущался и на юго-востоке Москвы. На полигоне в ходе проведения работ пробурили 55 газовых скважин, подсоединенных к высокотемпературному факелу. Ожидается, что вновь установленный большой факел будет сжигать ежечасно порядка 2,5 тыс. кубов свалочного газа.

На этой неделе сообщалось, что предельно допустимая концентрация сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе превышена в шесть раз. 19 декабря  столичная прокуратура признала полигон «Кучино» источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рекультиватором полигона «Кучино» может стать австрийская компания «Экоком»
МЧС не исключает появление едкого запаха в Москве со свалки «Кучино»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017