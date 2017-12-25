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Рекультиватором полигона «Кучино» может стать австрийская компания «Экоком»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Австрийскую компанию «Экоком» Миприроды РФ может утвердить подрядчиком рекультивации полигона бытовых отходов «Кучино».

Об этом заявили в пресс-службе Минэкологии области в понедельник, 25 декабря, со ссылкой на рекомендацию экспертного совета при Министерстве экологии и природопользования Московской области, данную федеральному ведомству.

Отмечается, что выбор прошел среди 50 компаний-кандидатов.

«Полный комплект необходимых документов представили три [компании] — ООО «Вива Транс», ООО «Геосинтетика» и ООО «Экоком». Члены экспертного совета, тщательно изучив документы, большинством голосов поддержали последнюю организацию», — цитирует сообщение ТАСС.

Минприроды РФ будет устанавливать подрядчика рекультивации с учетом рекомендации экспертного совета, однако она не обязательная.

16 декабря портал iz.ru сообщил, что факел для дегазации полигона бытовых отходов «Кучино» в Балашихе будет установлен в последних числах месяца.

Запах «тухлых яиц» появился в Москве в пятницу, 8 декабря, на востоке столицы, а также в городах Химки, Лобня, Мытищи и Балашиха. МЧС и Роспотребнадзор привлекли к поиску причин предположительной утечки 400 специалистов и 120 единиц техники. Всего было проведено 140 исследований.

12 декабря МЧС РФ зарегистрировало превышение концентрации сероводорода в атмосферном воздухе в 1,2–2,9 раза вблизи полигона твердых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе.

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