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Концентрация сероводорода на свалке «Кучино» превышена в шесть раз

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Предельно-допустимая концентрация сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в подмосковной Балашихе превышена в шесть раз. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В течение суток на двух постах ГПБУ «Мосэкомониторинг» в районе полигона твердых бытовых отходов «Кучино» были зафиксированы шесть разовых превышений предельно допустимых концентраций по сероводороду», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Согласно прогнозу Росгидромета, метеорологические условия в Москве и Московской области до 24 декабря существенно не повлияют на рассеивание вредных примесей в воздухе, добавили в ведомстве.

Напомним, неприятный запах появился в Москве 8 декабря на востоке столицы, а также в городах подмосковных городах Химки, Лобня, Мытищи и Балашиха. МЧС и Роспотребнадзор привлекли к поиску причин предположительной утечки 400 специалистов и 120 единиц техники. Всего было проведено 140 исследований. Контроль над экологической обстановкой в Москве продолжается, заверили в ведомстве.

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