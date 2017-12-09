Создана специальная группа для установления причин неприятного запаха в Москве

По предложению мэра Москвы Сергея Собянина создана оперативная группа по мониторингу ситуации с неприятным запахом в воздухе Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в группу вошли представители правительств Москвы и области, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Бирюков отметил, что за последние сутки «интенсивность запаха» на территории Москвы снизилась, и указал, что метеоусловия в ближайшее время будут способствовать рассеиванию выбросов.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, специалисты пока не смогли обнаружить источник неприятного запаха.

«Мосэкомониторинг продолжает работу совместно с другими службами по выявлению источника. Передвижные лаборатории Мосэкомониторинга делают замеры, проводится анализ отобранных проб воздуха», — говорится в сообщении.

Как писал портал iz.ru, жители девяти столичных округов в пятницу пожаловались на неприятный запах. После этого Роспотребнадзор инициировал проверку содержания в воздухе вредных веществ.

По данным Мосэкомониторинга, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Москвы не зафиксированы.

Росгидромет назвал в качестве возможной причины появления неприятного запаха проведение работ на расположенном на юго-востоке столицы закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Некрасовка».