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Создана специальная группа для установления причин неприятного запаха в Москве

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Фото: РИА Новости/Денис Гришкин
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По предложению мэра Москвы Сергея Собянина создана оперативная группа по мониторингу ситуации с неприятным запахом в воздухе Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в группу вошли представители правительств Москвы и области, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Бирюков отметил, что за последние сутки «интенсивность запаха» на территории Москвы снизилась, и указал, что метеоусловия в ближайшее время будут способствовать рассеиванию выбросов. 

Как сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, специалисты пока не смогли обнаружить источник неприятного запаха. 

«Мосэкомониторинг продолжает работу совместно с другими службами по выявлению источника. Передвижные лаборатории Мосэкомониторинга делают замеры, проводится анализ отобранных проб воздуха», — говорится в сообщении.

Как писал портал iz.ru, жители девяти столичных округов в пятницу пожаловались на неприятный запах. После этого Роспотребнадзор инициировал проверку содержания в воздухе вредных веществ. 

По данным Мосэкомониторинга, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Москвы не зафиксированы

Росгидромет назвал в качестве возможной причины появления неприятного запаха проведение работ на расположенном на юго-востоке столицы закрытом полигоне твердых бытовых отходов «Некрасовка».

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