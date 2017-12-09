«Мосгаз» опроверг сообщения об утечке природного газа

«Мосгаз» опроверг появившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения об утечке природного газа. По данным ведомства, при анализе проб столичного воздуха следы сетевого газа обнаружены не были.

Также в «Мосгазе» сообщили об отсутствии технологических нарушений на сетях газоснабжения Москвы, передает «Газета.ру».

Как сообщал портал iz.ru, жители девяти столичных округов в пятницу пожаловались на неприятный запах. После этого Роспотребнадзор инициировал проверку содержания в воздухе вредных веществ.

По данным Мосэкомониторинга, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Москвы не зафиксированы. Учреждение отмечает, что в субботу, 9 декабря, погодные условия будут способствовать интенсивному рассеиванию выбросов.