Власти Подмосковья допустили усиление запаха со свалки в Балашихе

Власти Подмосковья не смогли гарантировать жителям Балашихи, что неприятные запахи с полигона «Кучино» исчезнут в ближайшее время.

Представители Минэкологии и депутаты Мособлдумы провели встречу с представителями общественных организаций, которые напомнили властям об обещании главы Балашихи — «свести к минимуму» запахи после наладки факельного оборудования на полигоне.

Член комитета по экологии областной думы Александр Орлов заявил, что «этого гарантировать никто не может». По его словам, запахи при рекультивации зачастую только усиливаются.

Позднее глава городского округа Балашиха Сергей Юров рассказал, что полигон «Кучино» спрячут под специальным панцирем.

Свалку сначала засыплют глиной, накроют геомембраной, а сверху положат дренажный полимер, по которому будут стекать осадки, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам Юрова, такое покрытие будет препятствовать как попаданию природных осадков внутрь полигона, так и выходу свалочного газа.

Позднее специалисты расширят систему дегазации полигона.