Прямой эфир

Власти Подмосковья допустили усиление запаха со свалки в Балашихе

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Подмосковья не смогли гарантировать жителям Балашихи, что неприятные запахи с полигона «Кучино» исчезнут в ближайшее время.

Представители Минэкологии и депутаты Мособлдумы провели встречу с представителями общественных организаций, которые напомнили властям об обещании главы Балашихи — «свести к минимуму» запахи после наладки факельного оборудования на полигоне.

Член комитета по экологии областной думы Александр Орлов заявил, что «этого гарантировать никто не может». По его словам, запахи при рекультивации зачастую только усиливаются.

Позднее глава городского округа Балашиха Сергей Юров рассказал, что полигон «Кучино» спрячут под специальным панцирем.

Свалку сначала засыплют глиной, накроют геомембраной, а сверху положат дренажный полимер, по которому будут стекать осадки, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам Юрова, такое покрытие будет препятствовать как попаданию природных осадков внутрь полигона, так и выходу свалочного газа.

Позднее специалисты расширят систему дегазации полигона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полигон «Кучино» признали источником загрязнения воздуха сероводородом в Москве
Более 200 журавлей погибли от азотных удобрений в Ставропольском крае

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017