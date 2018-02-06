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Власти обозначили сроки начала рекультивация свалки «Кучино»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Рекультивация мусорного полигона «Кучино», расположенного рядом с подмосковной Балашихой, начнется в марте 2018 года, рассказал глава муниципалитета Сергей Юров.

«Рекультивация начнется в марте» — так чиновник ответил на вопрос ТАСС о том, могут ли быть сдвинуты сроки начала мероприятия на осень.

Рекультивация свалки изначально планировалась в марте 2018 года. Однако, как сообщало РБК, в министерстве экологии Подмосковья рассматривают возможность переноса земляных работ на осень, чтобы снизить воздействие зловонного газа на местных жителей.

Мусорный полигон закрыли 23 июня 2017 года после требования президента РФ Владимира Путина. В ходе «прямой линии» главе государства пожаловались жители Балашихи на плохие условия вблизи «Кучино».

На сегодняшний день количество жалоб на неприятный запах от свалки уменьшилось в 15 раз. За ноябрь-декабрь было зафиксировано более 3 тыс. обращений в месяц, а за январь — всего 190.

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