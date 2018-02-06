Власти сообщили об уменьшении жалоб на запах полигона «Кучино» в 15 раз

Количество жалоб на неприятный запах свалки в Кучино уменьшилось в 15 раз, рекультивация полигона может начаться в марте.

Об этом сообщил журналистам глава округа Балашиха Сергей Юров.

«Если говорить про ноябрь-декабрь месяцы, у нас было более 3 тыс. жалоб в месяц, это где-то 180–190 жалоб в день. За январь у нас всего поступило 190 жалоб. Практически более чем в 15 раз количество жалоб уменьшилось», — цитирует его «РИА Новости».

Система экстренной дегазации на полигоне «Кучино» был запущена в декабре 2017 года. Она предусматривает откачку газа из полигона при помощи 55 скважин, газ сгорает при температуре 1,2 тыс. градусов, не выделяя запаха. Завершить рекультивацию планируется в 2019 году.

В декабре жители Москвы жаловались на появление неприятного запах в нескольких районах столицы. Позднее прокуратура признала источником загрязнения воздуха сероводородом полигон «Кучино».