Скважины на полигоне «Кучино» начали перекрывать пленкой для устранения запаха

Площадки у газовых скважин на полигоне «Кучино» в Подмосковье начали перекрывать полимерной пленкой, чтобы не допускать утечки сероводорода.

Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа Балашихи в пятницу, 26 января.

«Провели обследование полигона тепловизором и узнали, что биогаз просачивается сквозь тело полигона около газовых скважин», — цитирует «Интерфакс» замдиректора компании-подрядчика «Экоком» Вадима Дьяконова.

Весной планируется перекрыть этим полимером весь полигон.

20 января власти Подмосковья во время встречи с активистами не смогли гарантировать жителям Балашихи, что неприятные запахи с полигона «Кучино» исчезнут в ближайшее время.

Тогда же глава городского округа Балашиха Сергей Юров рассказал, что полигон «Кучино» спрячут под специальным панцирем. Свалку сначала засыплют глиной, накроют геомембраной, а сверху положат дренажный полимер, по которому будут стекать осадки.