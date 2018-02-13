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Консервы «Воздух со смогом» начали продавать в Челябинске

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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В Челябинске в продаже появился законсервированный «Воздух со смогом». Необычный бизнес решили организовать сами жители города. Лот был размещен на сайте объявлений 9 февраля. Цена одной банки — 200 рублей. На ней размещена оригинальная этикетка, на которой напечатана фотография дымящих промышленных объектов.

Автор проекта, челябинец Евгений, сказал ИА «Ура.ру», что информация о том, где берется воздух для продажи, является коммерческим секретом. Он лишь сообщил, что на его продукцию «уже есть клиенты». По словам Евгения, изначально он планировал сделать сувениры для друзей, которые уехали из региона. А потом решил заработать на этой идее денег.

Челябинская область стала аутсайдером в экологическом рейтинге регионов РФ, который составила организация «Зеленый патруль». Так, в декабре 2017 года область заняла в нем 85-е место. По итогам лета регион занимал еще предпоследнее место.

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