Названа причина появления синего снега в Петербурге

Появление снега синего цвета в Санкт-Петербурге объяснились достаточно просто: причиной могли стать работы по демонтажу зданий около районов обнаружения синего снега. Пресс-служба Росприроднадзора провела экспертизу снега, отобранного на Аптекарском проспекте. Оказалось, что токсинов в пробах нет, а вещество, окрасившее снег в синий цвет, близко к пигменту, который используют при изготовлении красок, сообщает телеканал «78».

Угрозы для окружающей среды синий снег не представляет, резюмируют эксперты.

На демонтированных зданиях вблизи места обнаружения синего цвета, видны следы синей краски, проведенные работы и могли вызвать окрашивание снега.

Снег синего и фиолетового цветов был обнаружен в одном из дворов Аптекарского проспекта в Санкт-Петербурга.