Синий снег в Петербурге оказался нетоксичным

Специалисты Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу исследовали снег синего цвета, обнаруженного в одном из дворов Санкт-Петербурга. Проба воды не оказал токсического влияния на водоросли и бактерии, что свидетельствуют о том, что отобранный снег нетоксичен.

Специалисты установили, что вещество, которое вызвало изменение цвета, не несет экологической угрозы для окружающей среды. По их мнению, цвет снега мог измениться из-за попадания ультрамаринового пигмента, используемого для изготовления красок.

Сообщается, что в этом районе сейчас идут работы по демонтажу здания, на стенах которого были видны следы краски. Результаты проведенных анализов Росприроднадзор намерен направить в Госстройнадзор для проведения проверки.

Портал iz.ru писал о том, что снег синего и фиолетового цветов был обнаружен в одном из дворов Аптекарского проспекта в Санкт-Петербурга.