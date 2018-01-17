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Неблагоприятные метеоусловия объявлены в Челябинской области

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Неблагоприятные метеорологические условия из-за едкого тумана объявлены в Коркино Челябинской области сегодня, 17 января, до 19:00.

По словам местных жителей, в городе стоит густой туман, а также пахнет едким газом и канализацией. Также горожане жалуются на плохую видимость на дорогах. При этом дети в детских садах продолжают выходить на улицу для прогулки, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Неблагоприятные метеорологические условия первой степени помимо Коркино объявлены в Челябинске, Сатке и Карабаше. Все НМУ продлятся до 19:00 17 января. Ранее, 16 января, на неприятный запах уже жаловались жители поселка Роза Коркинского района. Сильный дым предположительно идет со стороны Коркинского разреза.

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