Шелкопрядом заражено 60 тыс. га лесов в Томской области

В Томской области продолжается борьба против шелкопряда в лесах. Площадь заражения удалось сократить с 500 тыс. га до 60 тыс. га за три года.

Массовые очаги распространения сибирского шелкопряда были зафиксированы в 2016 году. В 2017 году потребовалось введение режима чрезвычайной ситуации. На борьбу с вредителями было направлено порядка 500 млн рублей. Экспертиза показала, что эффективность химической обработки составляет 95%, пишет РИА «Томск».

Предполагается, что обработка части участков из плана на 2019 год будет отменена. Некоторые участки еще не обрабатывали из-за необходимости проведения аукционов по выбору подрядчиков.

Ранее сообщалось, что в Курской области выявили очаг заражения американской белой бабочкой. Насекомое опасно для большого числа видов растений. Специалистам удалось оперативно ликвидировать очаг заражения, однако территорию взяли под усиленный контроль.