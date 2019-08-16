Прямой эфир

Шелкопрядом заражено 60 тыс. га лесов в Томской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томской области продолжается борьба против шелкопряда в лесах. Площадь заражения удалось сократить с 500 тыс. га до 60 тыс. га за три года.

Массовые очаги распространения сибирского шелкопряда были зафиксированы в 2016 году. В 2017 году потребовалось введение режима чрезвычайной ситуации. На борьбу с вредителями было направлено порядка 500 млн рублей. Экспертиза показала, что эффективность химической обработки составляет 95%, пишет РИА «Томск».

Предполагается, что обработка части участков из плана на 2019 год будет отменена. Некоторые участки еще не обрабатывали из-за необходимости проведения аукционов по выбору подрядчиков.

Ранее сообщалось, что в Курской области выявили очаг заражения американской белой бабочкой. Насекомое опасно для большого числа видов растений. Специалистам удалось оперативно ликвидировать очаг заражения, однако территорию взяли под усиленный контроль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томская область получит еще 36 млн рублей на охрану лесов
Рыба в реках Томской области массово заражена описторхозом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019