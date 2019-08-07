Томская область получит еще 36 млн рублей на охрану лесов

Федеральные власти на 78,3% увеличат финансирование на закупку лесопожарной техники и оборудования в регионах по нацпроекту «Экология»; Томская область получит дополнительно около 36 млн рублей, предназначенных для усиления мер борьбы с лесными пожарами и их профилактики.

Ранее на эти цели региону уже перечислили 45,7 млн рублей, сообщает РИА «Томск». Закуплены автомобили «Егерь», «Егерь-2», УАЗ, «Некст», тягачи МАЗ, тракторы, тяжелые полуприцепы, а также бульдозеры ЧЕТРА.

Ранее стало известно, что Якутия получит из федеральной казны дополнительно 68 млн рублей на закупку техники для борьбы с лесными пожарами. Республике не хватает гусеничных тракторов класса ДТ-75, колесных типа МТЗ-82, гусеничных вездеходов типа МТ-ЛБ.