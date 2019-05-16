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Свыше 25 тыс. деревьев высадят в лесничествах Томской области

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В Томской области планируют высадить более 25 тыс. деревьев в лесничествах в рамках Всероссийского дня посадки леса. Мероприятие пройдет 18 мая. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба областной администрации.

В субботу, 18 мая, в районе села Зоркальцево Томского района и на территории Тимирязевского лесничества будут высажены сеянцы кедра, которые вырастили в питомниках. Для этого были подготовлены участки общей площадью более 5 га, пишет РИА «Томск».

С 15 по 24 мая в регионе проходит высадка деревьев в Верхнекетском, Каргасокском, Кривошеинском, Тегульдетском, Чаинском и Томском районах, а также в городе Колпашево. Местные жители высаживают ели, сосны и кедр.

Помимо этого, в лесах региона будут организованы субботники, а в районных школах – открытые уроки и практические занятия для учащихся школьных лесничеств.

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