Свыше 25 тыс. деревьев высадят в лесничествах Томской области

В Томской области планируют высадить более 25 тыс. деревьев в лесничествах в рамках Всероссийского дня посадки леса. Мероприятие пройдет 18 мая. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба областной администрации.

В субботу, 18 мая, в районе села Зоркальцево Томского района и на территории Тимирязевского лесничества будут высажены сеянцы кедра, которые вырастили в питомниках. Для этого были подготовлены участки общей площадью более 5 га, пишет РИА «Томск».

С 15 по 24 мая в регионе проходит высадка деревьев в Верхнекетском, Каргасокском, Кривошеинском, Тегульдетском, Чаинском и Томском районах, а также в городе Колпашево. Местные жители высаживают ели, сосны и кедр.

Помимо этого, в лесах региона будут организованы субботники, а в районных школах – открытые уроки и практические занятия для учащихся школьных лесничеств.