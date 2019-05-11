Яблоневый «Сад Победы России» заложили в Курской области

В рамках Всероссийского форума в местечке Свобода Золотухинского района Курской области закладывается «Сад Победы России». 85 саженцев яблонь — по числу российских регионов — появилось на территории мемориального комплекса «Командный пункт Центрального фронта». Также здесь высадили именные деревья от ветеранов Великой Отечественной войны, пишет «Курская правда».

На форуме есть более 30 стендов с товарами для дачи, предметами народных промыслов и растениями. Один из самых внушительных павильонов — у Октябрьского питомника. Собравшиеся обсудят новый закон о садоводстве, который вступил в силу с января 2019 года.

Форум посетит глава региона Роман Старовойт. Планируется заключение соглашения между областной администрацией и общероссийской общественной организацией «Союз садоводов России».