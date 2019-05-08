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Названы самые популярные саженцы у российских дачников

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Больше всего в этом году у российских дачников пользовались популярностью саженцы малины — их доля составила треть всего спроса (29,3%), выяснили эксперты сервиса объявлений «Авито». Пресс-релиз с анализом спроса и предложения на рынке садовых кустов и деревьев поступил в распоряжение «Известий».

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В среднем цена за один саженец малины составила 378 рублей. Дешевле всего куст обойдется огородникам из Уфы (126 рублей), дороже всего — жителям Иркутска (608 рублей).

Следующим по популярности у владельцев садовых участков стали саженцы вишни и черешни. Ими заинтересовались 21,2% покупателей. Средняя цена одного деревца составила 607 рублей.

Замкнул тройку лидеров виноград — его хотела приобрести пятая часть дачников (19,4%). Его средняя стоимость по стране — 277 рублей.

На четвертом и пятом местах по востребованности у любителей приусадебного хозяйства — слива и груша. Эти саженцы хотели приобрести 14,1 и 9,7% дачников соответственно. При этом в основном груша популярна только в Перми, где ее можно приобрести за 719 рублей, а слива — в Челябинске (226 рублей).

Наименее популярными у российских земледельцев стали абрикос и яблоня. Их хотели купить лишь 3,2 и 3,1% владельцев участков соответственно. Примечательно, что саженец яблони стоит дороже всех остальных — в среднем 1348 рублей.

Между тем врачи предостерегают россиян от чрезмерного увлечения садом и огородом. Излюбленные позы огородников — прополка грядок сидя на корточках или сильно согнув спину и низко наклонив голову — способны спровоцировать сердечный приступ, инфаркт и инсульт.

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