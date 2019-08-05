Сухой загон: лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей

Пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета. По данным МЧС, активными остаются 470 очагов. Дым накрыл сотни населенных пунктов в пяти регионах, Минздрав рекомендовал населению принять особые меры для защиты здоровья. Экологи говорят, что полностью победить стихию помогут лишь осенние дожди. А пока метеорологи спасения с небес не прогнозируют.

Всем миром

В Сибири и Забайкалье продолжается активная фаза тушения: с огнем борются силы Рослесхоза, МЧС, Минобороны, а также добровольные формирования. Военные летчики потушили 450 тыс. из 1,1 млн га общей площади зоны неконтролируемого распространения огня. В Красноярском крае и Иркутской области ликвидировано 116 крупных лесных пожаров, рассказали «Известиям» в оборонном ведомстве. В работе задействованы самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8.

В Минобороны подчеркнули, что действия военной авиации позволили в пять раз снизить скорость распространения огня. В Красноярском крае улучшилась общая экологическая обстановка.

пожары2 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Работает и авиация МЧС: за прошедшие сутки самолеты БЕ-200 сбросили на очаги возгорания 432 т воды, вертолеты МИ-8 и МИ-26 — ещё 1100 т. В пресс-службе МЧС России «Известиям» сообщили, что по состоянию на воскресенье, 4 августа, локализованы еще 38 очагов на площади 24,6 га.

По данным Авиалесоохраны, активные работы по тушению ведутся в 174 очагах. Большая часть их находится в Красноярском крае — 74, Иркутской области — 64, Якутии — 15. Единичные пожары пытаются потушить в Бурятии, Томской области, на Камчатке и в Алтайском крае. Несколько очагов задели особо охраняемые природные территории.

Еще 296 очагов остаются под наблюдением, в том числе с помощью космического мониторинга. В Авиалесоохране считают, что в них отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают вред, который может быть причинен.

пожары3 Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Полностью справиться с лесными пожарами можно будет только осенью при помощи сезонных дождей, сказал «Известиям» эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин.

Но пока в Сибири больших осадков не прогнозируют: погодный фронт там неравномерный, дожди пройдут в горной части Иркутской области, в то время как на севере региона по-прежнему будет сохраняться сухая погода. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Запад и центр

Пожары беспокоят не только восточные регионы. В целом по стране с начала года зафиксировано 11,2 тыс. лесных пожаров, огонь прошел свыше 7,2 млн га. Заметно пострадал Урал: там сгорело 49 тыс. га — в первую очередь в Курганской и Челябинской областях.

Уральские масштабы не сравнимы с сибирской катастрофой, но для региона последствия могут оказаться даже более болезненными, считает эксперт лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков. Эксперт пояснил, что на Урале осталось мало репродуктивных лесов, необходимых для сохранения природного разнообразия.

пожары 4 Фото: РИА Новости/ФБУ Авиалесоохрана

Ситуация в центральной и западной части страны пока достаточно контролируемая: есть единичные действующие торфяные очаги на Северо-Западе, в Тверской области и Подмосковье, сообщил «Известиям» Григорий Куксин.

— По Уралу весна была довольно тяжелая, много горело, а сейчас ситуация средней напряженности. Во всех этих регионах сил и средств пока хватает, но важно концентрироваться не только на Сибири, — подчеркнул собеседник «Известий».

В дым

Из-за пожаров более 600 населенных пунктов Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, а также Иркутской области оказались в дыму. Минздрав еще 31 июля опубликовал рекомендации по поведению в условиях высокой задымленности.

Владимир Прокопенко, врач аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук пояснил «Известиям», что задымление — это загрязнение воздуха непривычными для организма и не физиологичными продуктами горения. Естественно, что от него в первую очередь страдают люди с бронхолегочными заболеваниями.

поожары4 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Непосредственный контакт продуктов горения со слизистой дыхательных путей будет вызывать у них ощущение нездоровья или даже обострение болезни, аллергических реакций. Проблемы могут возникнуть и у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые остро реагируют на нехватку кислорода и на элементы раздражающего воздействия продуктов горения, — отметил Владимир Прокопенко.

Врач-токсиколог Алексей Водовозов считает, что сибирский дым сейчас менее токсичен, чем подмосковный 2010 года.

— Дым в Подмосковье был очень опасен, потому что при сгорании торфа выделяется много соединений серы, азота, они дают сернистый и азотистый газы. У лесного пожара выше температура горения. Поэтому в воздухе оказывается меньше мелкодисперсных частиц ПМ10 и ПМ2,5, — отметил эксперт.

По его словам, ПМ2,5 — самая проблематичная часть любого дыма, потому что эти частицы меньше эритроцитов и легко попадают в кровь человека. Их присутствие в крови вызывает обострение заболеваний легких, сосудов и сердца, а также может стать фактором развития с нуля таких патологий как ишемическая болезнь, инсульт, тромбообразование.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

ПМ10 не проникают в кровь, но могут попасть в легкие и вызвать проблемы у людей с астматическими симптомами.

Мелкодисперсные частицы переносятся на далекие расстояния. Но это не значит, что они сейчас смертельно опасны для задымленных районов. Поскольку очаги пожаров далеко от населенных пунктов и с розой ветров горожанам относительно везет, катастрофических последствий пока нет, считает Алексей Водовозов.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в регионе не было зарегистрировано случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. В других субъектах, где происходят лесные пожары, также не сообщается о загрязнении воздуха, превышающем предельно допустимые концентрации.