Вода на поражение: военные хотят потушить пожары в Сибири за пять дней

Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Первые полеты авиационная группировка ведомства планирует начать утром 1 августа. Накануне после доклада главы МЧС Евгения Зиничева президент Владимир Путин принял решение подключить армию к ликвидации огня. Военное ведомство сообщило о создании в Национальном центре управления обороной оперативного штаба по борьбе со стихией в регионах. Оперативное совещание в Красноярске провел и глава правительства Дмитрий Медведев.

Глава государства дал указание до особого распоряжения сохранить группировку вооруженных сил в Иркутской области, где армия помогала в ликвидации последствий наводнения. На место ЧС вылетела группа во главе с заместителем министра обороны генералом армии Дмитрием Булгаковым, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае в авиагруппировку включили 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованных специальными водосливными устройствами. Как рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны, планируется, что полеты авиационная группировка начнет выполнять уже 1 августа с 10 утра по местному времени (6:00 мск). Исходя из данных на 31 июля, военные рассчитывают потушить очаги пожаров за пять суток, но не исключено, что срок работ будет увеличен, отметили собеседники «Известий».

Не редкое явление

Правительство выделит из своего резервного фонда дополнительные средства на усиление группировки по борьбе с лесными пожарами в Сибири, заявил на оперативном совещании в Красноярске премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина отметил, что непосредственной опасности для людей нет, но борьбу со стихией нужно усилить. Он также предостерег участников совещания от повторения ситуации с природными пожарами в 2010 году.

— Я еще раз напоминаю всем, кто присутствует: тогда горела практически вся страна, были десятки погибших, сожженные населенные пункты, не говоря уже о лесных угодьях и других важных для страны объектах, — обратился премьер-министр к участникам совещания. — Поэтому самая главная задача, еще раз повторяю в самом начале совещания, — не допустить распространения огня на населенные пункты.

Дмитрий Медведев напомнил собравшимся, что в России пожары не редкое явление, так как у нас «очень большая страна с очень разными природными условиями, есть и факторы климатических изменений, которые всем известны».

— Нужны системные меры, каждый на своем месте должен знать, за что он отвечает. Если не хватает компетенции, полномочий, мы можем эти вопросы оперативно рассмотреть на федеральном уровне, — указал премьер-министр. — Но еще раз обращаю внимание всех региональных руководителей, а также руководителей муниципалитетов: это ваша ответственность, поскольку тушить пожары надо здесь, а не из окон Министерства по чрезвычайным ситуациям или Министерства природных ресурсов, — добавил глава кабмина.

Только одному Красноярскому краю для более эффективного применения авиации при тушении лесных пожаров необходимо 350 млн рублей, сообщил на совещании губернатор края Александр Усс.

Ухудшение лесопожарной обстановки в сибирских регионах фиксируется с 26 июня, констатировал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. По его данным, площадь лесных пожаров с зонами составляет 2,7 млн га, что на 12% больше уровня прошлого года. Наиболее сложная обстановка на сегодня в Иркутской области, в Красноярском крае и Якутии, уточнил министр.

В тушении лесных пожаров уже задействованы 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов. МЧС России подготовило для усиления группировки в Красноярском крае 950 спасателей и дополнительно направит пять воздушных судов, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Пройтись по законам

К дополнительным мерам по борьбе с лесными пожарами кабмин призвали и руководители всех фракций Государственной Думы. В письме на имя председателя правительства парламентарии предложили создать рабочую группу по вопросам изменения законодательства в сфере лесопользования.

Дмитрий Медведев также не исключил, что «надо пройтись» по региональным и федеральным нормативным документам в этой сфере.

Поручение Владимира Путина о подключении армии к тушению пожаров и совещание в Красноярске, проведенное Дмитрием Медведевым, свидетельствуют о готовности федеральной власти к решительным и масштабным оперативным мерам по борьбе со стихией в Сибири и на Дальнем Востоке, уверен гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его мнению, для предотвращения ежегодного распространения огня по нескольким регионам России нужны специальные сдерживающие меры в каждом из пожароопасных субъектов и создание комплексной системы охраны, аналогичной ранее существовавшим лесничествам, с жесткими требованиями по безопасности к арендаторам земель.

Тему борьбы с лесными пожарами и на Дальнем Востоке премьер-министр пообещал продолжить обсуждать 1 августа на совещании в Чите.