Помощь небесная: погода остановит природные пожары на востоке страны

Лесные пожары на азиатской части территории России скоро полностью прекратятся из-за дождей и похолодания. Об этом «Известиям» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Эксперты отмечают, что погода серьезно влияет как на тушение, так и на возникновение огня, а профилактике возгораний нужно уделять больше внимания.

Облака спешат на помощь

Нагнетанию пожароопасной обстановки способствовал сухой и жаркий апрель. В результате возникли множественные возгорания в восточной части страны: неделю природные пожары бушевали в 46 регионах Сибири, Дальнего Востока и Забайкалья. Огнем было охвачено более 150 тыс. га, местами пламя подбиралось к жилым домам. Однако теперь погода встала на сторону пожарных.

— На азиатской территории России ситуация в последние дни существенно улучшается. Прежде всего в Западной и Средней Сибири, а также в других районах, охваченных пожарами, прогнозируется сильное похолодание, — рассказал «Известиям» Роман Вильфанд. — В связи с прохождением атмосферных фронтов там ожидаются осадки. А на юге Дальневосточного федерального округа, в Иркутской области и Забайкалье мы прогнозируем заморозки до минус четырех градусов. Понятно, что такая погода точно не способствует поддержанию пожароопасной обстановки.

По словам синоптика, резкая перемена погоды и обильные осадки ждут Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Красноярский и Хабаровский края, Республику Тыва, Бурятию, Забайкалье. При этом он подчеркнул, что опасность пожаров сохранится на севере страны, где происходит столкновение циклонов и антициклонов, а из-за начинающегося полярного дня почва прогревается почти круглосуточно. На европейской территории России опасности больших природных пожаров не предвидится как минимум до середины июня.

Предупреждать, а не устранять

Погода оказывает сильное влияние и на возникновение, и на тушение пожаров, напомнил профессор Национальной академии наук пожарной безопасности Александр Даниленко.

— Понятно, что эффективность тушения в мокром лесу выше, чем в сухом. Сильный ветер разносит огонь и усложняет точный сброс воды для авиации, — отметил он. — Именно поэтому нужно больше внимания уделять профилактике пожаров, чтобы потом не пришлось их тушить. Сейчас эта работа ведется недостаточно хорошо, поэтому мы видим природные пожары на таких ужасающе больших площадях.

Эксперт подчеркнул, что в лесных массивах нужно лучше следить за противопожарными полосами, чаще обновлять защитные просеки. Также, по его словам, важно своевременно убирать поваленные бурей деревья, поскольку именно они становятся основным топливом для разрастающегося лесного пожара. К тому же буреломы осложняют работу наземных служб, волонтеров и спасателей.

Помимо этого, местной власти необходимо делать больший упор на развитие добровольных объединений огнеборцев, считает независимый эксперт по пожарной безопасности Денис Себенцов.

— У нас в стране огромные территории, а силы МЧС ограничены. Даже если собрать всех профессиональных пожарных, их не хватит для противостояния масштабным природным пожарам, они могут бороться с огнем месяцами, пока природа не поможет, — подчеркнул собеседник «Известий». — Но всегда есть люди, которые готовы защищать свой дом и имущество от огня, и власти на местах должны поддерживать и стимулировать их. Закупать им снаряжение, обучать.

Пожароопасный сезон сейчас объявлен в 77 регионах России. При этом на территории 50 субъектов действует особый противопожарный режим, а четыре региона ввели режим ЧС. Больше всего пожаров отмечается на территории Иркутской области, накануне там потушили три старых очага на площади 2,4 тыс. га, а также обнаружили и ликвидировали два новых пожара на площади 23 га.

Всего же по стране экстренные службы зафиксировали более 1,1 тыс. пожаров на общей площади свыше 150 тыс. га. Пожарным удалось защитить от огня более 5 тыс. человек в восьми населенных пунктах.