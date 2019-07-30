Гореть на работе: губернаторы должны лично заниматься лесными пожарами

Борьба с лесными пожарами входит в компетенцию региональных властей, именно главы субъектов должны взять ситуацию под контроль. Об этом заявил глава правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Пожары в Сибири и Забайкалье охватили крупнейшие за последние три года площади — 2,7 млн га, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Режим чрезвычайной ситуации введен в пяти субъектах РФ. Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия, а также в некоторых районах Забайкалья.

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, на тушении огня в помощь региональным силам задействовано 95% личного состава федеральной авиалесохраны и вся имеющаяся в ведомстве техника. Для недопущения распространения огня из соседних регионов в Красноярский край уже переброшено сто профессиональных десантников, еще сто готовы направить с Северо-Запада.

— Эта работа — компетенция региональных властей. Каждый руководитель субъекта федерации, каждый губернатор должен взять эту ситуацию под личный контроль: не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом, — заявил глава правительства.

Причиной распространения пожаров на труднодоступных и удаленных территориях стали сухие грозы (гром и молния без дождя. — «Известия»), а также длительная засушливая и аномально жаркая погода при сильном ветре. В отдельных районах за весь июль выпало лишь 5% климатической нормы осадков. А температура воздуха при этом держалась на 3–5 градусов выше обычной для этого периода.

Пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз сложный. По словам Дмитрия Медведева, нельзя допустить, чтобы огонь распространился до границ населенных пунктов.

–– Нужно подготовить предложения, они уже МЧС подготовлены, представить их в правительство для того, чтобы усилить группировку и по мере возможности помочь тем регионам, которые находятся в наиболее сложной ситуации. Это справедливо, это должно быть сделано, — сказал глава кабмина.

Дмитрий Медведев напомнил о ситуации с пожарами в 2010 году. Тогда в конце июля на территории всей страны — сначала Центрального федерального округа, а потом и в других — возникла сложная пожарная обстановка из-за жары и отсутствия осадков. Загоревшиеся торфяники вызвали сильное задымление в населенных пунктах. Всего пожарами было охвачено 20 регионов.

— Все профилактические меры должны быть приняты, чтобы подобного рода ситуация не повторилась, –– добавил премьер.

Министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину поручено проверить ситуацию с пожарами в Сибири непосредственно на месте. По его словам, прогноз пожарной опасности на территории Сибирского федерального округа по-прежнему неблагоприятный. Существует вероятность превышения средних значений температур в ряде территорий других федеральных округов.