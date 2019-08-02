Четыре дня до приказа: за сутки военные потушили крупные очаги пожаров в Сибири

Участие авиационной группировки Минобороны помогло остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае. Об этом «Известиям» сообщили источники в ведомстве. В настоящее время военным поставлена задача – остановить распространение огня на другие участки лесных массивов, а также локализация небольших очагов возгорания, добавили в министерстве. Только в одном регионе при участии МЧС удалось справиться с огнем на территории 23 тыс. га, рассказал замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков. Председатель правительства Дмитрий Медведев в свою очередь поручил следственным органам провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины. Уже вечером 1 августа Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по факту масштабных возгораний в Красноярском крае.

В боевой готовности

Остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае удалось благодаря сбросу воды с самолетов Ил-76, рассказали «Известиям» несколько источников в Минобороны. По их словам, уже 2 августа в эти районы планируется переброска подразделений МЧС и пожарных.

– В настоящее время военным поставлена задача – остановить распространение огня на другие участки лесных массивов, а также локализация небольших очагов возгорания, – уточнил собеседник «Известий» в министерстве. Он также подтвердил, что справиться с очагами пожаров военные летчики планируют за пять дней (1 августа об этом уже писали "Известия").

пожары1 Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Сейчас общая группировка МЧС в Сибири и на Дальнем Востоке насчитывает более 2,8 тыс. человек, а также 390 единиц техники, рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства. По данным ведомства, непосредственно тушением очагов возгорания занимаются шесть самолетов (пять Бе-200 и один Ил-76), а также пять вертолетов. Ведется постоянный мониторинг качества воздуха, замеры предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) проводят на 77 постах наблюдения.

– В готовности находятся аэромобильные группировки главных управлений МЧС России по субъектам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов с необходимой техникой, оборудованием и снаряжением, – подчеркнул представитель пресс-службы ведомства.

Ранее МЧС заявило о готовности подключиться к работе Рослесхоза и оказать помощь в увеличении группировки до 16 тысяч человек.

Поручено исполнить

В связи со сложившейся в регионе ситуацией председателем правительства Дмитрием Медведевым был подписан специальный перечень поручений.

пожары2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

– Он касается усиления группировки сил и средств, которые задействованы на тушении лесных пожаров в различных местах, предложения о выделении МЧС, Минобороны, субъектам Российской Федерации из резерва правительства денег для покрытия расходов на тушение лесных пожаров, улучшение нормативно-правового регулирования, отдельных вопросов, связанных с тушением пожаров и обеспечением безопасности, созданием новых структур, которые будут этим заниматься в регионах, увеличением численности лесных инспекторов, — пояснил премьер на совещании о мерах по развитию Забайкальского края.

Согласно документу, Минприроды и МЧС совместно с главами регионов СФО и ДФО поручено до 30 августа представить свои предложения по созданию специализированного лесопожарного центра для мониторинга, профилактики и своевременного принятия оперативных мер по тушению лесных пожаров.

МЧС, Минобороны и Минприроды совместно с Минфином к 3 августа нужно подготовить предложения о выделении средств резервного фонда для покрытия расходов на тушение пожаров.

До 1 ноября Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проведут проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины.

Следствие идет

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил следователей центрального аппарата в пожароопасные регионы страны для установления причин возгораний, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. А уже вечером 1 августа стало известно о первом уголовном деле по факту масштабных лесных пожаров в Красноярском крае.

пожары3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, «с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории». В рамках расследования уголовного дела проводятся обыски в краевом министерстве лесного хозяйства, региональном управлении МЧС России и лесопожарном центре.

На сайте правительства Иркутской области отмечается, что по фактам возникновения лесных пожаров в регионе возбуждено 35 уголовных дел, а с момента объявления противопожарного режима составлено свыше 1600 протоколов о нарушениях.

– В настоящее время возбуждено одно уголовное дело: в Верхоянском районе причиной возникновения пожара стал пал сухой растительности. По остальным материалам ведется дознание, - рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) Ксения Рахматулина.

Забрать у регионов

Незаконные рубки леса скрывают с помощью пожаров уже давно, отметил в беседе с «Известиями» глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев.

пожары4 Фото: РИА Новости/МЧС РФ

– Рослесхозу нужно смелее пользоваться полномочиями, которые мы ему дали – а именно возможностью отзывать исполнение полномочий в лесной отрасли у региона, который с ними не справляется, – рассказал он. – Иркутская область не справляется из года в год. Там ведь еще и самые большие пожары. Министр лесного хозяйства уже задержан. Кто теперь управляет лесом, абсолютно непонятно.

По мнению парламентария, решением проблемы может стать передача функции лесоустройства на федеральный уровень. Николай Николаев также подчеркнул, что сейчас вопрос с бездействием в тушении лесных пожаров не относится к законодательной сфере.

– Дело в том, что в 2014 году Минприроды издало приказ о тех участках леса, которые тушить "экономически нецелесообразно". Решение, тушить или нет, должны принимать регионы, – рассказал депутат. – В результате тушатся только примерно 10% лесных пожаров. Необходимо пересмотреть и этот приказ, и систему определения ущерба от пожара.

К мониторингу ситуации с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке уже подключился «Роскосмос» – госкорпорация передала в МЧС спутниковые снимки распространения огня.

Профильные специалисты смогут оценить ущерб от лесных пожаров только после того, как огонь будет потушен, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минприроды. В ведомстве добавили, что в этой работе будут использованы снимки с космических спутников.

Пожары в Сибири и на Дальнем Востоке многократно ускорят изменения климата как в региональном, так и в глобальном масштабе, считает ведущий научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Дарья Бедулина. По ее словам, арктический пояс планеты, куда помимо Сибири входят Аляска и Канада, нагревается в два-три раза быстрее, чем остальные регионы.

Эколог выразила опасение, что в будущем сибирские и дальневосточные пожары могут стать причиной уничтожения экосистем, нарушения почвенных покровов и гидрологического режима.

Над материалом работали Сергей Изотов, Алексей Рамм, Виталий Воловатов, Павел Панов и Валерия Нодельман